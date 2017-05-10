Губернатор Городецкий раскритиковал пыльные дороги

Снег давно растаял, пришла весна, а города региона все еще утопают в пыли. По словам губернатора, остатки грязи, пыли, песчано-солевой смеси убираются с автотрасс недостаточно оперативно.
Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, после чего дал поручение в течение недели привести в надлежащее состояние улично-дорожную сеть муниципальных образований Новосибирской области.
«Комплексная уборка улично-дорожной сети должна идти более эффективно, чем сейчас, — сказал губернатор. — В первую очередь необходимо уделить внимание ключевым магистралям, поскольку на них наиболее интенсивное дорожное движение. Причем очищать нужно не только проезжую часть, но и тротуары. Если не хватает техники, необходимо для генеральной уборки улиц привлекать дополнительные бригады рабочих, которые будут вручную очищать обочины, разделительные полосы. Грязи на трассах быть не должно, это недопустимо».