Губернатор Городецкий раскритиковал пыльные дороги

Снег давно растаял, пришла весна, а города региона все еще утопают в пыли. По словам губернатора, остатки грязи, пыли, песчано-солевой смеси убираются с автотрасс недостаточно оперативно.

Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, после чего дал поручение в течение недели привести в надлежащее состояние улично-дорожную сеть муниципальных образований Новосибирской области.