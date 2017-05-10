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13:19 (мск), источник: VN.ru

Губернатор Городецкий раскритиковал пыльные дороги

Грязь, пыль и песчано-солевые смеси убираются с муниципальных дорог не оперативно. Необходимо срочно привести их в порядок. Такое поручение дал глава региона Владимир Городецкий во время аппаратного совещания 10 мая руководителям муниципальных районов и городов Новосибирской области.

Снег давно растаял, пришла весна, а города региона все еще утопают в пыли. По словам губернатора, остатки грязи, пыли, песчано-солевой смеси убираются с автотрасс недостаточно оперативно.

Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, после чего дал поручение в течение недели привести в надлежащее состояние улично-дорожную сеть муниципальных образований Новосибирской области.

«Комплексная уборка улично-дорожной сети должна идти более эффективно, чем сейчас, — сказал губернатор. — В первую очередь необходимо уделить внимание ключевым магистралям, поскольку на них наиболее интенсивное дорожное движение. Причем очищать нужно не только проезжую часть, но и тротуары. Если не хватает техники, необходимо для генеральной уборки улиц привлекать дополнительные бригады рабочих, которые будут вручную очищать обочины, разделительные полосы. Грязи на трассах быть не должно, это недопустимо».

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