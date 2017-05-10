Игорь Додон: Вступление Молдовы в НАТО — категорически неприемлемо
Об этом президент Республики Молдова заявил сразу на встрече со спикером Государственной думы РФ Вячеславом Володиным, сообщает Actualitati.md.
Об этом президент Республики Молдова заявил сразу на встрече со спикером Государственной думы РФ Вячеславом Володиным, сообщает Actualitati.md.
«Я всем нашим внешним партнерам всегда говорил, есть
Actualiati.md напоминает, что в конце февраля президент Республики Молдова призвал правительство отказаться от идеи открыть офис НАТО в Кишиневе. По его словам, Молдова — нейтральное государство. Додон отметил, что открытие офиса альянса станет вызовом для молдавского общества.