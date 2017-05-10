Игорь Додон: Вступление Молдовы в НАТО — категорически неприемлемо

«Я всем нашим внешним партнерам всегда говорил, есть три-четыре вещи, которые я никогда не буду обсуждать. Это наша государственность, сохранение Молдовы, необъединение с какими-то странами. Второе, это наш нейтралитет, НАТО категорически неприемлемо. Третий принципиальный момент — это наше православие. Ценности европейские, которые пытаются нам разными путями навязать, — нам это не нужно. И четвертое, это наше стратегическое партнерство с нашими друзьями из России», — сказал Игорь Додон.

Actualiati.md напоминает, что в конце февраля президент Республики Молдова призвал правительство отказаться от идеи открыть офис НАТО в Кишиневе. По его словам, Молдова — нейтральное государство. Додон отметил, что открытие офиса альянса станет вызовом для молдавского общества.