Коммунист Жарков не смог оспорить отказ в регистрации в мэры Омска

Сегодня, 10 мая, стало известно, что Куйбышевский суд Омска отказал бывшему кандидату в мэры Омска от КПРФ Виктору Жаркову в его иске.

Напомним, что коммунист подал в суд, когда конкурсная комиссия отказала ему в регистрации, сославшись на отсутствие справок о судимости, медсправки, а также программы развития Омска.

Отметим, что ранее правовое управление Горсовета согласилось с тем, что наличие программы у будущего мэра не обязательно.

Однако на этом дело застопорилось. Оказалось, Куйбышевский районный суд Омска отказывается принимать документы по иску у бывшего кандидата в градоначальники.

— Первый раз документы вернули, указав на неточности в оформлении. После устранения недостатков истец подал документы вторично, но их снова «забраковали» и вернули без объяснения причины, — уточнили в пресс-службе омского отделения КПРФ.

Теперь коммунисты раздумывают над тем, будут ли снова выдвигать своего претендента в градоначальники. А Виктор Жарков намерен добиться приостановления выборов мэра Омска до решения областного суда по его делу.