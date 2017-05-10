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13:00 (мск), источник: Om1.ru

Коммунист Жарков не смог оспорить отказ в регистрации в мэры Омска

Куйбышевский районный суд не принимает документы у экс-кандидата от КПРФ.

Сегодня, 10 мая, стало известно, что Куйбышевский суд Омска отказал бывшему кандидату в мэры Омска от КПРФ Виктору Жаркову в его иске.

Напомним, что коммунист подал в суд, когда конкурсная комиссия отказала ему в регистрации, сославшись на отсутствие справок о судимости, медсправки, а также программы развития Омска.

Отметим, что ранее правовое управление Горсовета согласилось с тем, что наличие программы у будущего мэра не обязательно.

Однако на этом дело застопорилось. Оказалось, Куйбышевский районный суд Омска отказывается принимать документы по иску у бывшего кандидата в градоначальники.

— Первый раз документы вернули, указав на неточности в оформлении. После устранения недостатков истец подал документы вторично, но их снова «забраковали» и вернули без объяснения причины, — уточнили в пресс-службе омского отделения КПРФ.

Теперь коммунисты раздумывают над тем, будут ли снова выдвигать своего претендента в градоначальники. А Виктор Жарков намерен добиться приостановления выборов мэра Омска до решения областного суда по его делу.

Добавим, что сегодня конкурсная комиссия соберется вновь, чтобы назначить дату выборов. Прошлые выборы 19 апреля признаны несостоявшимися из-за отсутствия кандидатов.

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