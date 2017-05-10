Посол США в Казахстане назвал главную цель американцев в Сирии

«Главная цель США на территории Сирии — это уничтожение ИГИЛ, которое угрожает не только Сирии, но и многим другим странам», — сказал он.

Д. Крол также высказал позицию своей страны касательно Астанинского процесса. Он напомнил, что Штаты принимают в них участие только в качестве наблюдающей стороны.

«Что касается переговоров по Сирии в Астане, мы были приглашены сюда в качестве наблюдателя, а не участника переговорных процессов. Активное участие принимали три страны-гаранта — Российская Федерация, Турция и Иран», — отметил Д. Крол.

«У нас есть позиция, которую мы уже озвучивали в официальной информации, — продолжил он. — США приветствуют все попытки урегулирования ситуации и прекращения этой бойни. Мы хотим прекратить конфликт в Сирии, потому что мы все знаем, что решение этой проблемы возможно только путем политического диалога».