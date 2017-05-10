«Никто еще не выдвинулся, это еще не скоро произойдет», — Холманских рассказал о встрече с Ройзманом

«Никто еще не выдвинулся, это еще не скоро произойдет. По Конституции у нас любой гражданин может избираться, может быть избран. При выборах на замещение государственной должности губернатора Свердловской области необходимы некие критерии: возрастные, образование, принадлежность к той или иной партии, прохождение возможных праймериз, еще каких-то конкурсов. Никто не против. Смогут это люди сделать или нет, — им самим принимать решение. Действительно, возможны серьезные финансовые затраты для прохождения всех процедур. Надо это делать или нет, каждый решает сам. Встречался [с Ройзманом]. Мы с ним обсудили достаточно широкий круг вопросов, но если говорить про выборы губернатора, то говорили только в той части, что при избирательной кампании ни в ком случае нельзя создавать напряжение в социально-политической атмосфере общества. И этот посыл был в первую очередь от Евгения Вадимовича. Я только его поддержал, что никаких напряжений быть не должно», — рассказал полпред.

Напомним, Игорь Холманских и Евгений Ройзман провели встречу в конце апреля. Ранее ряд СМИ сообщил, что полпред попросил мэра Екатеринбурга не участвовать в выборах губернатора.