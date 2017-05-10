Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полуфинал «Евровидения-2017» проходит в полупустом зале
Западные СМИ: Парад Победы показал "мировую изоляцию" России
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Анна Михалкова показала возмужавших сыновей
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
От «Комбата» до Рейхстага: фотокадры Великой Отечественной10 знаменитых фотографий, снятых очевидцами
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Названы страны с самым дорогим жильем
«Верка Сердючка вместо Крыма»: СМИ о новом ролике к «Евровидению»
Дрон США корректировал огонь ВСУ по ДНР – ДНР
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
Теракт в ДНР: совершено покушение на главу республики – СМИ
СМИ: Сердючка вместо Крыма в ролике к Евровидению
Необычные дорожные знаки: попробуйте угадать назначение
Начинающие водители становятся менее опасными
Фоторепортажи
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
11Война в карикатурах
11Подготовка техники к Параду Победы
13:24 (мск), источник: Nakanune.ru

«Никто еще не выдвинулся, это еще не скоро произойдет», — Холманских рассказал о встрече с Ройзманом

Уральский полпред Игорь Холманских прокомментировал встречу с главой Екатеринбурга Евгением Ройзманом. По словам Холманских, речь шла о «достаточно широком круге вопросов», в том числе и губернаторских выборах, передает корреспондент Накануне.RU.

«Никто еще не выдвинулся, это еще не скоро произойдет. По Конституции у нас любой гражданин может избираться, может быть избран. При выборах на замещение государственной должности губернатора Свердловской области необходимы некие критерии: возрастные, образование, принадлежность к той или иной партии, прохождение возможных праймериз, еще каких-то конкурсов. Никто не против. Смогут это люди сделать или нет, — им самим принимать решение. Действительно, возможны серьезные финансовые затраты для прохождения всех процедур. Надо это делать или нет, каждый решает сам. Встречался [с Ройзманом]. Мы с ним обсудили достаточно широкий круг вопросов, но если говорить про выборы губернатора, то говорили только в той части, что при избирательной кампании ни в ком случае нельзя создавать напряжение в социально-политической атмосфере общества. И этот посыл был в первую очередь от Евгения Вадимовича. Я только его поддержал, что никаких напряжений быть не должно», — рассказал полпред.

Напомним, Игорь Холманских и Евгений Ройзман провели встречу в конце апреля. Ранее ряд СМИ сообщил, что полпред попросил мэра Екатеринбурга не участвовать в выборах губернатора.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Ветеранов на парад в Екатеринбурге снова привезли неравнодушные горожане. Мэрия самоустраняется второй год
Мизулина раскритиковала налог на малодетность в России
Белый дом сообщил о встрече Лаврова с Трампом в среду
СМИ рассказали об отправке российской артиллерии в Сирию
В финал «Евровидения» прошли 10 участников первого полуфинала
Малкин или Овечкин: кто усилит сборную России на ЧМХ-2017
ФСБ прокомментировала процедуру контроля на рейсах из Белоруссии
SpaceX провела первые испытания ракеты тяжелого класса
Спорт
«Ювентус» во второй раз обыграл «Монако» в полуфинале ЛЧ Итальянский клуб в девятый раз вышел в финал главного еврокубка, в котором до сих пор побеждал лишь дважды
Авто
Импортные автомобили в СССР: модели Польши и ГДР Микроавтобусы, фургоны, социалистические BMW и другие представители Польши и ГДР в автопарке СССР
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые кадры Популярная российская актриса исполнила главную роль в новом историческом детективе НТВ «Казнить нельзя помиловать»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото) Певица отпраздновала с Лидией её юбилей.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь