Рустам Минниханов: Татарстан дорожит высоким уровнем отношений с Китаем
(Казань, 10 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с Генеральным консулом КНР в Казани У Инцинем, сообщает
(Казань, 10 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с Генеральным консулом КНР в Казани У Инцинем, сообщает
В ходе беседы Президент РТ подчеркнул, что Татарстан дорожит нынешним высоким уровнем отношений с Китаем. Сегодня республика активно сотрудничает с китайскими партнерами, осуществляется тесное взаимодействие с рядом китайских провинций, компаний и вузов.
По словам Рустама Минниханова, с компаниями КНР ведется совместная деятельность в таких областях, как нефтехимия, машиностроение, автомобилестроение, информатизация, сельское хозяйство, строительство, здравоохранение и туризм. В прошлом году в Менделеевске заработал завод по производству минеральных удобрений «Аммоний», который был построен при участии Китайской национальной
Рустам Минниханов выразил уверенность в том, что деятельность У Инциня на посту Генконсула Китая в Казани будет способствовать дальнейшему укреплению плодотворного сотрудничества в рамках динамично развивающихся
Во встрече, которая прошла в рабочем кабинете Рустама Минниханова в Доме Правительства региона, участвовали