Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полуфинал «Евровидения-2017» проходит в полупустом зале
Западные СМИ: Парад Победы показал "мировую изоляцию" России
В Москве построят 49 станций метро за три года
Анна Михалкова показала возмужавших сыновей
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые кадры
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Участники "Евровидения" устроили плагиат номера Лазарева - СМИ
СМИ: Сердючка вместо Крыма в ролике к Евровидению
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
Теракт в ДНР: совершено покушение на главу республики – СМИ
СМИ: Сердючка вместо Крыма в ролике к Евровидению
«Профи» — новая модель марки УАЗ
Импортные автомобили в СССР: модели Польши и ГДР
Фоторепортажи
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
11Война в карикатурах
11Подготовка техники к Параду Победы
13:25 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов: Татарстан дорожит высоким уровнем отношений с Китаем

(Казань, 10 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с Генеральным консулом КНР в Казани У Инцинем, сообщает пресс-служба главы республики.

В ходе беседы Президент РТ подчеркнул, что Татарстан дорожит нынешним высоким уровнем отношений с Китаем. Сегодня республика активно сотрудничает с китайскими партнерами, осуществляется тесное взаимодействие с рядом китайских провинций, компаний и вузов.

По словам Рустама Минниханова, с компаниями КНР ведется совместная деятельность в таких областях, как нефтехимия, машиностроение, автомобилестроение, информатизация, сельское хозяйство, строительство, здравоохранение и туризм. В прошлом году в Менделеевске заработал завод по производству минеральных удобрений «Аммоний», который был построен при участии Китайской национальной химико-инженерной корпорации. Кроме того, компания «Хайер» запустила в Набережных Челнах завод по выпуску холодильного оборудования.

Рустам Минниханов выразил уверенность в том, что деятельность У Инциня на посту Генконсула Китая в Казани будет способствовать дальнейшему укреплению плодотворного сотрудничества в рамках динамично развивающихся российско-китайских отношений.

Во встрече, которая прошла в рабочем кабинете Рустама Минниханова в Доме Правительства региона, участвовали Премьер-министр РТ Алексей Песошин, вице-премьер — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, помощник Президента РТ Радик Гиматдинов, министр земельных и имущественных отношений РТ Азат Хамаев, руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина и другие официальные лица.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Казани из-за гриппа птиц изъято около 300 тыс. штук яиц Лаишевской птицефабрики
Мизулина раскритиковала налог на малодетность в России
Белый дом сообщил о встрече Лаврова с Трампом в среду
СМИ рассказали об отправке российской артиллерии в Сирию
В финал «Евровидения» прошли 10 участников первого полуфинала
Малкин или Овечкин: кто усилит сборную России на ЧМХ-2017
ФСБ прокомментировала процедуру контроля на рейсах из Белоруссии
SpaceX провела первые испытания ракеты тяжелого класса
Спорт
«Ювентус» во второй раз обыграл «Монако» в полуфинале ЛЧ Итальянский клуб в девятый раз вышел в финал главного еврокубка, в котором до сих пор побеждал лишь дважды
Авто
Импортные автомобили в СССР: модели Польши и ГДР Микроавтобусы, фургоны, социалистические BMW и другие представители Польши и ГДР в автопарке СССР
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые кадры Популярная российская актриса исполнила главную роль в новом историческом детективе НТВ «Казнить нельзя помиловать»
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
Проживание в российских отелях подорожает
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
В Москве построят 49 станций метро за три года
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото) Певица отпраздновала с Лидией её юбилей.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь