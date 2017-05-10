Рустам Минниханов: Татарстан дорожит высоким уровнем отношений с Китаем

В ходе беседы Президент РТ подчеркнул, что Татарстан дорожит нынешним высоким уровнем отношений с Китаем. Сегодня республика активно сотрудничает с китайскими партнерами, осуществляется тесное взаимодействие с рядом китайских провинций, компаний и вузов.

По словам Рустама Минниханова, с компаниями КНР ведется совместная деятельность в таких областях, как нефтехимия, машиностроение, автомобилестроение, информатизация, сельское хозяйство, строительство, здравоохранение и туризм. В прошлом году в Менделеевске заработал завод по производству минеральных удобрений «Аммоний», который был построен при участии Китайской национальной химико-инженерной корпорации. Кроме того, компания «Хайер» запустила в Набережных Челнах завод по выпуску холодильного оборудования.

Рустам Минниханов выразил уверенность в том, что деятельность У Инциня на посту Генконсула Китая в Казани будет способствовать дальнейшему укреплению плодотворного сотрудничества в рамках динамично развивающихся российско-китайских отношений.