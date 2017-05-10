ВЗЧТ примет участие в выборах этого года
Общественное движение «В защиту человека труда» примет участие в выборах 2017 года. Об этом сообщил уральский полпред Игорь Холманских, передает корреспондент Накануне.RU.
Общественное движение «В защиту человека труда» примет участие в выборах 2017 года. Об этом сообщил уральский полпред Игорь Холманских, передает корреспондент Накануне.RU.
«Безусловно движение примет участие в предстоящих выборах. В 2017 году те успехи, которые были в 2016 году, не ухудшим. Надеюсь, что будет лучше. В 2017 году выборов в Госдуму не будет, но, тем не менее, в тех выборах, которые будут на региональном, муниципальном уровнях, обязательно движение будет принимать участие», — сказал Игорь Холманских.
Он также отметил, что 20 мая состоится совет движения, где и планируется обсудить ближайшие перспективы работы.
«А потом состоится сплав по реке Чусовая», — добавил полпред.