ВЗЧТ примет участие в выборах этого года

«Безусловно движение примет участие в предстоящих выборах. В 2017 году те успехи, которые были в 2016 году, не ухудшим. Надеюсь, что будет лучше. В 2017 году выборов в Госдуму не будет, но, тем не менее, в тех выборах, которые будут на региональном, муниципальном уровнях, обязательно движение будет принимать участие», — сказал Игорь Холманских.

Он также отметил, что 20 мая состоится совет движения, где и планируется обсудить ближайшие перспективы работы.

«А потом состоится сплав по реке Чусовая», — добавил полпред.