Губернатор потребовал усовершенствовать работу МФЦ в регионе

Работы МФЦ стала одной из основных тем на совместном заседании Госсовета и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития России, которое прошло в Москве 4 мая. В целом, как было отмечено на заседании, качество оказываемых услуг оценивает положительно 89% жителей страны.

«Обеспечение доступности государственных услуг для населения Новосибирской области, максимальное сокращение времени, необходимого на оформление документов — безусловный приоритет правительства Новосибирской области», — подчеркнул Владимир Городецкий.

Напомним, что по состоянию на 1 января 2017 года более 90% жителей Новосибирской области получают услуги МФЦ Население обслуживается в каждом муниципальном районе и городском округе.

«Мы не должны останавливаться на достигнутом, — сказал губернатор. — Следующий этап развития МФЦ — повышение качества и доступности услуг для жителей региона и улучшение кадрового обеспечения многофункциональных центров».

Справка. Многофункциональный центр (МФЦ) — организация, информирующая граждан и предоставляющая государственные (муниципальные) услуги. МФЦ упрощает получение государственных услуг: повышает скорость обслуживания граждан; дает возможность гражданам получать одновременно несколько взаимосвязанных услуг; обеспечивает быстрый, удобный и экономически эффективный процесс оказания государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам за счет принципа «одного окна»; обслуживает граждан пожилого возраста, инвалидов и иных граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.