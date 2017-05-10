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13:35 (мск), источник: VN.ru

Губернатор потребовал усовершенствовать работу МФЦ в регионе

Многофункциональные центры (МФЦ) должны повысить качество услуг, предоставляемых жителям региона. Такую задачу поставил профильным органам власти губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий на аппаратном совещании 10 мая. Работа МФЦ требует дальнейшего совершенствования.

Работы МФЦ стала одной из основных тем на совместном заседании Госсовета и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития России, которое прошло в Москве 4 мая. В целом, как было отмечено на заседании, качество оказываемых услуг оценивает положительно 89% жителей страны.

«Обеспечение доступности государственных услуг для населения Новосибирской области, максимальное сокращение времени, необходимого на оформление документов — безусловный приоритет правительства Новосибирской области», — подчеркнул Владимир Городецкий.

Напомним, что по состоянию на 1 января 2017 года более 90% жителей Новосибирской области получают услуги МФЦ Население обслуживается в каждом муниципальном районе и городском округе.

«Мы не должны останавливаться на достигнутом, — сказал губернатор. — Следующий этап развития МФЦ — повышение качества и доступности услуг для жителей региона и улучшение кадрового обеспечения многофункциональных центров».

Справка. Многофункциональный центр (МФЦ) — организация, информирующая граждан и предоставляющая государственные (муниципальные) услуги. МФЦ упрощает получение государственных услуг: повышает скорость обслуживания граждан; дает возможность гражданам получать одновременно несколько взаимосвязанных услуг; обеспечивает быстрый, удобный и экономически эффективный процесс оказания государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам за счет принципа «одного окна»; обслуживает граждан пожилого возраста, инвалидов и иных граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Сейчас в Новосибирской области функционирует широкая сеть учреждений МФЦ — 42 стационарных филиала, 60 территориально-обособленных структурных подразделения и восемь мобильных офисов.

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