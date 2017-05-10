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13:54 (мск), источник: Ежедневник.by

Беларусь и США пока не обсуждают возвращение послов

Беларусь и Соединенные Штаты будут обсуждать возвращение послов в Минск и Вашингтон, но не в ближайшие дни.

Источник: Ежедневник.by

Об этом агентству ТАСС сообщил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко во время рабочего визита в Вашингтон.

В 2008 году после введения американских санкций Беларусь отозвала своего посла из США и выслала американского. После очередных выборов в США, по мнению Кравченко, ситуация может измениться.

«Сейчас здесь новая администрация, так что эта тема будет обсуждаться. Но не могу сказать, что мы будем обсуждать это уже завтра, до этого мы еще не дошли», — заявил дипломат.

Также Кравченко рассказал, что Беларусь и Евросоюз пока не договорились об упрощении визового режима. Переговоры на этот счет продолжаются.

«Недавно в Брюсселе состоялись консультации на уровне начальника Главного консульского управления нашего Министерства иностранных дел и соответствующих специалистов Европейской комиссии», — сообщил он.

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