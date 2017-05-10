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13:33 (мск), источник: УНИАН

Гонтарева проводит последнее совещание с руководителями крупнейших банков в качестве главы НБУ

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева сегодня, 10 мая, проводит совещание с руководителями крупнейших банков.

Источник: УНИАН

Об этом сообщила исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова на своей странице в соцсети Facebook.

«Последнее рабочее совещание под председательством Валерии Алексеевны, главы Национального банка Украины с руководителями банков Украины по вопросам актуального состояния денежно-кредитного и валютного рынков Украины», — написала Коробкова.

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По ее информации, помимо Гонтаревой на встрече присутствуют ее заместители Яков Смолий, Екатерина Рожкова и Роман Борисенко.

Сегодня, 10 мая, в Национальном банке сообщили, что у его главы Валерии Гонтаревой последний рабочий день на посту, и с 11 мая до назначения нового главы НБУ руководить регулятором будет первый замглавы Яков Смолий.

По словам народного депутата от «Блока Петра Порошенко», представителя президента в парламенте Ирины Луценко, президент пока не завершил политические консультации по следующей кандидатуре на пост главы НБУ.

Согласно Конституции, главу НБУ назначает Верховная Рада по представлению президента сроком на 7 лет.

Как сообщал УНИАН, глава НБУ Валерия Гонтарева в начале апреля официально объявила об уходе со своей должности с 10 мая. По ее словам, других изменений в составе правления НБУ и политике регулятора не предвидится.

Гонтарева занимает должность главы НБУ почти 3 года, после того, как 19 июня 2014 года Верховная Рада поддержала предложение президента Украины Петра Порошенко о ее назначении после отставки с этого поста Степана Кубива.

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