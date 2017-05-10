Парламентарии Башкирии предлагают ужесточить контроль над деятельностью религиозных объединений

Законопроектом предусматривается ответственность за осуществление религиозной группой деятельности без уведомления соответствующего органа и за непредоставление либо предоставление заведомо недостоверной информации об измененных сведениях.

«Действующее законодательство позволяет религиозным группам уклоняться от подачи уведомлений о начале своей деятельности и ее продолжении. Ответственность за это отсутствует. Обязанность религиозных организаций информировать регистрирующий орган не только о своем формальном юридическом адресе, но и о фактическом нахождении законодательством тоже не предусмотрена. Всё это приводит к стихийному образованию религиозных групп. Деятельность их никем не контролируется. Такие организации зачастую служат благодатной средой для распространения экстремизма на религиозной почве», — считает председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев.

По мнению спикера регионального парламента, нередко случается так, что руководители таких групп преследуют цели личного обогащения, воспитывают в своих последователях религиозную нетерпимость, используют психотехнологии, которые наносят вред психическому и физическому состоянию введенных в заблуждение граждан, в том числе несовершеннолетних.

На территории Башкортостана в соответствии с информацией Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Республики Башкортостан осуществляют деятельность 492 религиозные группы различной конфессиональной принадлежности. Однако уведомили о своем создании Управление юстиции Российской Федерации по республике только 169 из них. Схожая ситуация характерна и для других регионов. Подготовленный Госсобранием республики законопроект нацелен на устранение несовершенства федерального законодательства. В нем предлагается закрепить для религиозных групп обязательность информирования о начале своей деятельности госорганов и предусмотреть административную ответственность за несоблюдение этого требования.

Константин Толкачев подчеркнул, что законопроектом ни в коей мере не затрагиваются установленные статьей 28 Конституции Российской Федерации гарантии свободы совести и свободы вероисповедания, поскольку информирование религиозными группами уполномоченного органа о начале и продолжении своей деятельности носит уведомительный, а не разрешительный характер.