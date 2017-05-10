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14:03 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Администрация Нижнего Новгорода переносит сроки планового отключения горячего водоснабжения

Администрация Нижнего Новгорода переносит сроки планового отключения горячего водоснабжения. Эту информацию НИА «Нижний Новгород» подтвердили в пресс-службе горадминистрации 10 мая 2017 года.

По словам собеседника агентства, такое решение принято из-за неблагоприятных погодных условий. Схему изменений в графике отключений администрация планирует предоставить позднее. Ранее сообщалось, что плановые отключения горячего водоснабжения в рамках весенне-летней ремонтной кампании в Нижнем Новгороде начнутся с 10 мая.

СПРАВКА

В плановом режиме, согласно действующей нормативной документации (СанПиН 2.1.4.2496−09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»), период отключения горячей воды в жилых домах в общей сложности не должен превышать 14 дней.

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