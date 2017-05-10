Администрация Нижнего Новгорода переносит сроки планового отключения горячего водоснабжения
Администрация Нижнего Новгорода переносит сроки планового отключения горячего водоснабжения. Эту информацию НИА «Нижний Новгород» подтвердили в
Администрация Нижнего Новгорода переносит сроки планового отключения горячего водоснабжения. Эту информацию НИА «Нижний Новгород» подтвердили в
По словам собеседника агентства, такое решение принято
СПРАВКА
В плановом режиме, согласно действующей нормативной документации (СанПиН 2.1.4.2496−09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»), период отключения горячей воды в жилых домах в общей сложности не должен превышать 14 дней.