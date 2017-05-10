Администрация Нижнего Новгорода переносит сроки планового отключения горячего водоснабжения

По словам собеседника агентства, такое решение принято из-за неблагоприятных погодных условий. Схему изменений в графике отключений администрация планирует предоставить позднее. Ранее сообщалось, что плановые отключения горячего водоснабжения в рамках весенне-летней ремонтной кампании в Нижнем Новгороде начнутся с 10 мая.

СПРАВКА

В плановом режиме, согласно действующей нормативной документации (СанПиН 2.1.4.2496−09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»), период отключения горячей воды в жилых домах в общей сложности не должен превышать 14 дней.