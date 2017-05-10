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14:11 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Свердловские депутаты вернут налоговые льготы предприятиям с инвалидами

Налог на прибыль пересчитают «задним числом».

Депутаты свердловского заксобрания на ближайшем заседании бюджетного комитета сразу в трех чтениях рассмотрят поправки в региональное налоговое законодательство. Проект повестки опубликован 10 мая на сайте законодательного собрания. Как пояснил корреспонденту «АиФ-Урал» глава комитета Владимир Терешков, парламентарии намерены вернуть льготы предприятиям, на которых не менее 50% работников являются инвалидами.

По словам Терешкова, еще в 2011 году подобным предприятиям предоставили льготу по налогу на прибыль — вместо предусмотренных федеральным законодательством 18% они платили 13,5%. Однако принятый тогда закон ограничивал во времени действие этой нормы, а так как депутаты ее не продлевали, с 1 января 2016 года она перестала применяться. Теперь же в заксобрании намерены отменить пункт, устанавливающий временные ограничения, превратив тем самым льготу в бессрочную. Отдельно указывается, что действие новых норм будет иметь обратную силу.

Владимир Терешков уточнил, что в Свердловской области на подобные преференции имеют право всего два предприятия, «цена вопроса» составляет около 600 тысяч рублей в год.

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