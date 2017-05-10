Алиханов подписал указ о преобразовании агентства по спорту в министерство

В апреле соответствующие изменения структуры регионального правительства одобрили депутаты областной Думы. Врио полпреда губернатора в облдуме Татьяна Шарова пояснила, что агентства являются органами власти, осуществляющими функции по оказанию государственных услуг, и не осуществляют функции по контролю и надзору. При этом на областное агентство по спорту функции контроля возложены.

«В связи с этим представляется целесообразным привести статус агентства по спорту в соответствие с фактически исполняемыми полномочиями, а именно — преобразовать агентство в министерства спорта», — сообщила Шарова.