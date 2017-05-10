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15:24 (мск), источник: Новый Калининград

Алиханов подписал указ о преобразовании агентства по спорту в министерство

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов подписал указ о преобразовании агентства по спорту в министерство. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Источник: Новый Калининград

В апреле соответствующие изменения структуры регионального правительства одобрили депутаты областной Думы. Врио полпреда губернатора в облдуме Татьяна Шарова пояснила, что агентства являются органами власти, осуществляющими функции по оказанию государственных услуг, и не осуществляют функции по контролю и надзору. При этом на областное агентство по спорту функции контроля возложены.

«В связи с этим представляется целесообразным привести статус агентства по спорту в соответствие с фактически исполняемыми полномочиями, а именно — преобразовать агентство в министерства спорта», — сообщила Шарова.

Напомним, многократная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко была назначена врио вице-премьера по спорту в начале апреля. Ранее врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов отмечал, что Ищенко будет совмещать пост врио вице-премьера с постом руководителя (министра) агентства по спорту, который оказался вакантным после отставки в конце декабря 2016 года Игоря Белоуса.

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