Число задержанных в результате столкновений в Днепре возросло до 12 человек

Так, отвечая на комментарий мэра Днепра Бориса Филатова, Луценко сообщил, что сейчас в Днепре задержаны 12 «титушек», которым инкриминируется статья о массовых беспорядках.

«Полетели головы»: Аваков уволил руководство полиции Днепра и области после стычек 9 мая

Кроме того, по сообщению Луценко, одному из задержанных в настоящее время уже вручено подозрение.

«Борис, в райотделе физически находятся 12 титушек. Одному уже вручено подозрение. Другим это сделают в отведенные законом 72 часа», — написал Луценко.

Луценко также не исключает, что число задержанных продолжит увеличиваться. «Время идет, следствие работает. Не исключаю, что будет еще больше», — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре вчера, 9 мая 2017 года, были задержаны 8 человек, которые напали на участников антитеррористической операции (АТО).