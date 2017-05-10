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14:25 (мск), источник: РБК - Украина

Число задержанных в результате столкновений в Днепре возросло до 12 человек

Число задержанных в результате столкновений в Днепре возросло до 12 человек. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в комментарии к своему сообщению в Facebook.

Так, отвечая на комментарий мэра Днепра Бориса Филатова, Луценко сообщил, что сейчас в Днепре задержаны 12 «титушек», которым инкриминируется статья о массовых беспорядках.

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Кроме того, по сообщению Луценко, одному из задержанных в настоящее время уже вручено подозрение.

«Борис, в райотделе физически находятся 12 титушек. Одному уже вручено подозрение. Другим это сделают в отведенные законом 72 часа», — написал Луценко.

Луценко также не исключает, что число задержанных продолжит увеличиваться. «Время идет, следствие работает. Не исключаю, что будет еще больше», — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре вчера, 9 мая 2017 года, были задержаны 8 человек, которые напали на участников антитеррористической операции (АТО).

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