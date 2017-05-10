Минсоцполитики готово представить МВФ проект пенсионной реформы
В Украину 16 мая прибудут представители Международного валютного фонда, которым будет представлен проект закона о пенсионной реформе.
В Украину 16 мая прибудут представители Международного валютного фонда, которым будет представлен проект закона о пенсионной реформе.
«16 мая они (представители МВФ) должны приехать еще раз, чтобы посмотреть сам законопроект», — заявил министр Андрей Рева.
По его словам, практически все детали проекта пенсионной реформы согласованы с МВФ. Представители Фонда хотят посмотреть, как эти моменты были прописаны в законопроекте.
А. Рева отметил, что вскоре после передачи законопроекта представителям МВФ