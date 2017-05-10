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15:49 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Минсоцполитики готово представить МВФ проект пенсионной реформы

В Украину 16 мая прибудут представители Международного валютного фонда, которым будет представлен проект закона о пенсионной реформе.

Источник: Telegraf.com.ua
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«16 мая они (представители МВФ) должны приехать еще раз, чтобы посмотреть сам законопроект», — заявил министр Андрей Рева.

По его словам, практически все детали проекта пенсионной реформы согласованы с МВФ. Представители Фонда хотят посмотреть, как эти моменты были прописаны в законопроекте.

А. Рева отметил, что вскоре после передачи законопроекта представителям МВФ премьер-министр Украины Владимир Гройсман представит реформу украинской общественности.

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