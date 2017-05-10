Минсоцполитики готово представить МВФ проект пенсионной реформы

В Кабмине дали прогноз по повышению пенсионного возраста

«16 мая они (представители МВФ) должны приехать еще раз, чтобы посмотреть сам законопроект», — заявил министр Андрей Рева.

По его словам, практически все детали проекта пенсионной реформы согласованы с МВФ. Представители Фонда хотят посмотреть, как эти моменты были прописаны в законопроекте.