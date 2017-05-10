Новую дату выборов мэра Омска так и не назначили

Сегодня, 10 мая, в Горсовете комиссия так и не определилась с датой выборов мэра Омска. Однако названа дата следующего заседания — 14 июня, где и будет озвучено, когда выберут главу города.

Градоначальника по-прежнему выберут из двух кандидатур депутаты Горсовета, которых до этого отобрала конкурсная комиссия. Пока не понятно, сколько человек на этот раз заявится на пост главы Омска.

Предложение назначить следующее заседание комиссии 14 июня высказал председатель Сергей Тодоров.

Сергей Тодоров, руководитель комиссии по выборов мэра Омска:

— Ведется очень серьезная работа по подготовке будущих кандидатов. Многие политические организации предлагают свои кандидатуры. Главное -качественный состав. Есть предложение назначить следующее заседание конкурс на 14 июня.

Этому решению вопротивился лидер фракции ЛДПР в Горсовете Алексей Ложкин, который прделожлл выбрать градоначальника 2 октября, после отпусков, новым составом городского парламента.