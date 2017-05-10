Новую дату выборов мэра Омска так и не назначили
Комиссия по отбору определилась с датой следующего заседания. По срокам конкурса пока не известно.
Комиссия по отбору определилась с датой следующего заседания. По срокам конкурса пока не известно.
Сегодня, 10 мая, в Горсовете комиссия так и не определилась с датой выборов мэра Омска. Однако названа дата следующего заседания — 14 июня, где и будет озвучено, когда выберут главу города.
Градоначальника
Предложение назначить следующее заседание комиссии 14 июня высказал председатель Сергей Тодоров.
Сергей Тодоров, руководитель комиссии по выборов мэра Омска:
— Ведется очень серьезная работа по подготовке будущих кандидатов. Многие политические организации предлагают свои кандидатуры. Главное -качественный состав. Есть предложение назначить следующее заседание конкурс на 14 июня.
Этому решению вопротивился лидер фракции ЛДПР в Горсовете Алексей Ложкин, который прделожлл выбрать градоначальника 2 октября, после отпусков, новым составом городского парламента.
Однако его «завернул» Сергей Тодоров, отметив, что «новый мэр будет избран».
В итоге 10 из 11 членов комитета проголосовали за дату следующего заседания комиссии — 14 июня. Дата выборов градоначальника пока не назначена.
Отметим, что первые выборы мэра Омска по новой системе были признаны несостоявшимися 19 апреля. Причиной стало отсутствие кандидатов.
Накануне выборов еще 13 апреля отозвал документы фаворит гонки,
Далее 17 апреля другой претендент в кресло градоначальника, министр труда и соцразвития Владимир Куприянов также забрал свои документы, объяснив это плохим самочувствием. И, наконец, 18 апреля последний из отобранных комиссией кандидат, 31-летний Андрей Ерошевич, отозвал свое заявление без объяснения причин.
Напомним, что нынешний мэр Омска Вячеслав Двораковский должен сложить полномочия 11 июля. Однако по закону он будет работать, пока не изберут нового главу города.