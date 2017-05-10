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16:14 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Заседание двух палат Ассоциации муниципальных образований Приангарья состоится 12 мая

Главам МО предстоит обсудить два вопроса.

Заседание палаты городских округов и палаты муниципальных районов Ассоциации муниципальных образований Иркутской области пройдет 12 мая. Главам МО предстоит рассмотреть вопрос о внесении уточнений в областной бюджет и обсудить проект закона о поправках в Жилищный кодекс РФ. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

— Один из вопросов — это внесение изменений в областной бюджет 2017 года. Ассоциацией был проведен анализ исполнения местных бюджетов. Он показал, что требуется серьезная корректировка бюджета в части выделения дополнительной финансовой помощи для муниципальных образований. Этот вопрос мы будем обсуждать и с членами правительства, и с ЗС, — сказала исполнительный директор Ассоциации МО Зоя Масловская.

Также в повестке обсуждение проекта закона о внесении изменений в Жилищный кодекс РФ.

— Это законодательная инициатива депутата Госдумы Михаила Щапова. Она касается предоставления возможности переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в другие муниципальные образования на территории субъекта. В связи с тем, что у нас этот вопрос при обсуждении вызвал некоторые споры, мы решили его рассмотреть заново, — сказала Зоя Масловская.

Отметим, что заседание двух палат Ассоциации муниципальных образований Приангарья состоится 12 мая в 11.00.

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