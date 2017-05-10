В Каневском районе досрочно прекратили полномочия четырех депутатов
В Каневском районе прокуратура уличила депутатов в нарушении законодательства о предоставлении сведений об имущественном положении.
В Каневском районе прокуратура уличила депутатов в нарушении законодательства о предоставлении сведений об имущественном положении.
По версии надзорного ведомства, четыре депутата совета Привольненского сельского поселения не предоставили сведения об имущественном положении за 2015 год как в отношении себя, так и своих супруг. По этим нарушениям прокурор внес представление, сообщает
Представительный орган в установленный срок не прекратил полномочия нарушителей.