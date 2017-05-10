В Каневском районе досрочно прекратили полномочия четырех депутатов

По версии надзорного ведомства, четыре депутата совета Привольненского сельского поселения не предоставили сведения об имущественном положении за 2015 год как в отношении себя, так и своих супруг. По этим нарушениям прокурор внес представление, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Представительный орган в установленный срок не прекратил полномочия нарушителей. Из-за этого в суд направили иск о признании бездействия совета Привольненского сельского поселения незаконным. Суд удовлетворил иск в полном объеме. Полномочия четырех депутатов досрочно прекратили.