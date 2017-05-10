Кремль объяснил причину отсутствия иностранных глав на Параде Победы
Широкого присутствия иностранных лидеров на Параде Победы не предусматривалось, поскольку речь шла не о юбилее. Об этом сообщил журналистам
Широкого присутствия иностранных лидеров на Параде Победы не предусматривалось, поскольку речь шла не о юбилее. Об этом сообщил журналистам
Песков уточнил, что Владимир Путин во время визита в Бишкек лично пригласил президента Молдавии Игоря Додона на Парад Победы в Москве.
Другого международного участия не предусматривалось.
Игорь Додон стал единственным иностранным президентом, посетившим военный парад 9 мая на Красной площади. Президент Молдавии впервые за 15 лет принял участие в мероприятиях, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
После завершения парада главы двух стран возложили венок к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены.