Кремль объяснил причину отсутствия иностранных глав на Параде Победы

Песков уточнил, что Владимир Путин во время визита в Бишкек лично пригласил президента Молдавии Игоря Додона на Парад Победы в Москве.

Игорь Додон стал единственным иностранным президентом, посетившим военный парад 9 мая на Красной площади. Президент Молдавии впервые за 15 лет принял участие в мероприятиях, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

После завершения парада главы двух стран возложили венок к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены.

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