ВС РФ отменил решение об изъятии «дачи Сердюкова»

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ удовлетворила жалобу компании «СитиИнжиниринг», просившей отменить ранние решения арбитражных судов о возвращении своей земли в собственность государства.

«СитиИнжиниринг» настаивала на том, что земельный участок достался ей в 2011 году на законных основаниях. По мнению представителей фирмы, суды неправомерно удовлетворили исковые требования военного прокурора и Росимущества о признании недействительным договора купли-продажи, поскольку срок исковой давности по этому делу был пропущен.

Согласно материалам суда, в августе 2009 года возглавлявший тогда Минобороны РФ Анатолий Сердюков обратился в администрацию Анапы с просьбой о передаче департаменту имущественных отношений ведомства (им тогда руководила Евгения Васильева) участка земли площадью 9,227 тыс. кв. м в селе Большой Утриш города-курорта Анапы.

По информации СМИ, в письме говорилось, что на участке, расположенном на берегу Черного моря, запланировано строительство радиолокационной станции в связи с предстоящим перебазированием кораблей Черноморского флота. Рассмотрев обращение Сердюкова, чиновники передали землю Минобороны.

Акт приема-передачи подписан в июле 2010 года представителями администрации Анапы и Минобороны. Впрочем, радиолокационная станция на этом участке так и не была построена.

В августе 2010 года Минобороны оформило эту землю в собственность, а через три месяца передало ее унитарному предприятию «Окружной материальный склад Московского округа ВВС и ПВО». Впоследствии участок был признан непрофильным активом и через центр правовой поддержки «Эксперт» был продан частной компании за 110 млн руб.

В ГВСУ СКР установили, что недвижимость была реализована на 57 млн руб. дешевле ее рыночной стоимости.