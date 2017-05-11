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11:31 (мск), источник: Газета.Ру

ВС РФ отменил решение об изъятии «дачи Сердюкова»

Коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ удовлетворила жалобу компании «СитиИнжиниринг», просившей вернуть ей земельный участок в поселке Большой Утриш под Анапой, где расположена так называемая дача Сердюкова. Ранее, когда разгорелся коррупционный скандал в Минобороны, эта недвижимость была изъята в собственность государства. Однако теперь это решение будет пересмотрено.

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ удовлетворила жалобу компании «СитиИнжиниринг», просившей отменить ранние решения арбитражных судов о возвращении своей земли в собственность государства.

«СитиИнжиниринг» настаивала на том, что земельный участок достался ей в 2011 году на законных основаниях. По мнению представителей фирмы, суды неправомерно удовлетворили исковые требования военного прокурора и Росимущества о признании недействительным договора купли-продажи, поскольку срок исковой давности по этому делу был пропущен.

Согласно материалам суда, в августе 2009 года возглавлявший тогда Минобороны РФ Анатолий Сердюков обратился в администрацию Анапы с просьбой о передаче департаменту имущественных отношений ведомства (им тогда руководила Евгения Васильева) участка земли площадью 9,227 тыс. кв. м в селе Большой Утриш города-курорта Анапы.

По информации СМИ, в письме говорилось, что на участке, расположенном на берегу Черного моря, запланировано строительство радиолокационной станции в связи с предстоящим перебазированием кораблей Черноморского флота. Рассмотрев обращение Сердюкова, чиновники передали землю Минобороны.

Акт приема-передачи подписан в июле 2010 года представителями администрации Анапы и Минобороны. Впрочем, радиолокационная станция на этом участке так и не была построена.

В августе 2010 года Минобороны оформило эту землю в собственность, а через три месяца передало ее унитарному предприятию «Окружной материальный склад Московского округа ВВС и ПВО». Впоследствии участок был признан непрофильным активом и через центр правовой поддержки «Эксперт» был продан частной компании за 110 млн руб.

В ГВСУ СКР установили, что недвижимость была реализована на 57 млн руб. дешевле ее рыночной стоимости.

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По данным СМИ, на этом участке были выстроены коттедж (800 кв. м) и причал для яхт. Владеет участком компания ООО «СитиИнжиниринг». По данным информационной базы ЕГРЮЛ, эта компания принадлежит бизнесмену Самиру Абрамову. В штате состоит всего один сотрудник, он же — гендиректор фирмы Игорь Гончаров. По адресу регистрации фирмы числятся еще 900 различных компаний.

В 2014 году Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Росимущества и военного прокурора ЮВО в интересах РФ в лице Министерства обороны об изъятии спорной земли в собственность государства.

Апелляционный суд 30 марта 2015 года и кассационная инстанция 29 сентября 2015 года оставили решение суда первой инстанции без изменений. А 1 февраля 2016 года Верховный суд отказал ООО «СитиИнжирининг» в пересмотре судебных актов. Также ВС не нашел оснований для передачи жалобы ООО для рассмотрения в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ.

Спустя год зампредседателя ВС РФ Олег Свириденко вынес определение о передаче жалобы ООО «СитиИнжиниринг» вместе с делом для рассмотрения Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ. В свою очередь коллегия направила дело на новое рассмотрение в первую инстанцию — Арбитражный суд Краснодарского края.

Одной из причин пересмотра дела стало то, что ООО «СитиИнжиниринг» якобы было добросовестным приобретателем. В судебных материалах отсутствуют доказательства того, что компания, приобретая объекты недвижимости по возмездной сделке у ОАО «ОМС», знало или должно было знать о незаконности их приватизации.

По данным картотеки арбитражного суда, пересмотр решения об изъятии в собственность государства участка состоится 30 мая 2017 года.

Между тем экс-министр обороны Анатолий Сердюков, с чьим именем связывают спорный земельный участок, переживает новый карьерный взлет. Так, в 2014 году он занял пост советника первого заместителя генерального директора госкорпорации «Ростех», осенью 2015-го стал индустриальным директором по авиационному комплексу «Ростеха», а в октябре 2016-го вошел в состав правления «Ростеха».

В феврале правительство РФ выдвинуло кандидатуру Сердюкова в совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров. Стартом карьерного роста для Сердюкова стала должность гендиректора ФИИЦ М, на которую он был назначен после отставки с поста министра обороны из-за коррупционного скандала.

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