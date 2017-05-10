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15:33 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Турчинов рассказал, как относятся в мире к украинскому оружию

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Украинское оружие пользуется спросом на мировых рынках, заверил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время посещения в Стамбуле международной выставки оборонной промышленности IDEF 2017, информирует пресс-служба СНБО.

Источник: "РИА Новости" Украина
Количество подписанных контрактов и меморандумов о сотрудничестве свидетельствует, что украинское оружие и украинские технологии пользуются спросом на мировых рынках.
Александр Турчинов

По его словам, были подписаны совместные проекты по производству боеприпасов, меморандумы о сотрудничестве в сфере авионики, навигации и в производстве новых самолетов.

Турчинов подчеркнул, что экспозиция Украины, в которой представлены авиация, бронетехника, стрелковое оружие, артиллерия и ракетная отрасль, является крупнейшей со времен независимости.

«Большой интерес вызвал разработанный украинскими учеными и конструкторами динамическая защита брони, которая спасает боевую машину от прямого попадания снаряда. Кроме того, не имел аналогов на выставке беспилотный бронетранспортер “Фантом”, который может точно находить и уничтожать цель, вести разведку, вывозить раненых бойцов в сложных и опасных условиях», — сказал он и добавил, что значительное внимание также привлекли новые разработки ГП «Антонов».

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«Украинское оружие, которое проходит испытания в бою, вызывает интерес представителей многих стран. Надеюсь, что и Оборонпром, и все наши оборонные предприятия найдут новых клиентов, новых партнеров как для совместного производства, так и для реализации своей продукции», — добавил он.

Секретарь СНБО также подчеркнул, что Украина и Турция имеют много перспективных совместных проектов в военной области. В частности, он сообщил, что создана совместная рабочая группа по координации стратегических проектов, которая работает над их практической реализацией.

По словам Турчинова, турецкие партнеры готовы инвестировать в украинские оборонные предприятия.: «Это новые масштабные проекты, сейчас мы их обсуждаем, и надеюсь, что от теории перейдем к их воплощению».

Ранее министр обороны Канады Харджит Саджан заявил, что следующим шагом в развитии сотрудничества с Украиной в оборонной сфере станет открытие рынка оружия.

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