Турчинов рассказал, как относятся в мире к украинскому оружию

Количество подписанных контрактов и меморандумов о сотрудничестве свидетельствует, что украинское оружие и украинские технологии пользуются спросом на мировых рынках.
По его словам, были подписаны совместные проекты по производству боеприпасов, меморандумы о сотрудничестве в сфере авионики, навигации и в производстве новых самолетов.
Турчинов подчеркнул, что экспозиция Украины, в которой представлены авиация, бронетехника, стрелковое оружие, артиллерия и ракетная отрасль, является крупнейшей со времен независимости.
«Большой интерес вызвал разработанный украинскими учеными и конструкторами динамическая защита брони, которая спасает боевую машину от прямого попадания снаряда. Кроме того, не имел аналогов на выставке беспилотный бронетранспортер “Фантом”, который может точно находить и уничтожать цель, вести разведку, вывозить раненых бойцов в сложных и опасных условиях», — сказал он и добавил, что значительное внимание также привлекли новые разработки ГП «Антонов».
«Украинское оружие, которое проходит испытания в бою, вызывает интерес представителей многих стран. Надеюсь, что и Оборонпром, и все наши оборонные предприятия найдут новых клиентов, новых партнеров как для совместного производства, так и для реализации своей продукции», — добавил он.
Секретарь СНБО также подчеркнул, что Украина и Турция имеют много перспективных совместных проектов в военной области. В частности, он сообщил, что создана совместная рабочая группа по координации стратегических проектов, которая работает над их практической реализацией.
По словам Турчинова, турецкие партнеры готовы инвестировать в украинские оборонные предприятия.: «Это новые масштабные проекты, сейчас мы их обсуждаем, и надеюсь, что от теории перейдем к их воплощению».
Ранее министр обороны Канады Харджит Саджан заявил, что следующим шагом в развитии сотрудничества с Украиной в оборонной сфере станет открытие рынка оружия.