Турчинов рассказал, как относятся в мире к украинскому оружию

Количество подписанных контрактов и меморандумов о сотрудничестве свидетельствует, что украинское оружие и украинские технологии пользуются спросом на мировых рынках.

По его словам, были подписаны совместные проекты по производству боеприпасов, меморандумы о сотрудничестве в сфере авионики, навигации и в производстве новых самолетов.

Турчинов подчеркнул, что экспозиция Украины, в которой представлены авиация, бронетехника, стрелковое оружие, артиллерия и ракетная отрасль, является крупнейшей со времен независимости.

«Большой интерес вызвал разработанный украинскими учеными и конструкторами динамическая защита брони, которая спасает боевую машину от прямого попадания снаряда. Кроме того, не имел аналогов на выставке беспилотный бронетранспортер “Фантом”, который может точно находить и уничтожать цель, вести разведку, вывозить раненых бойцов в сложных и опасных условиях», — сказал он и добавил, что значительное внимание также привлекли новые разработки ГП «Антонов».