Заявление Канду после встречи с членами Венецианской комиссии

По словам демократа, эксперты проведут лишь некоторые юридические консультации для улучшения проекта по смешанному голосованию, который был принят парламентом 5 мая в первом чтении, а не будут давать оценки. Заявления были сделаны после встречи с представителями Комиссии.

«Существует дезинформация в обществе, связанная с предназначением Венецианской комиссии, которая должна обеспечить правовую и техническую экспертизу представленных законопроектов. Комиссия дает юридические рекомендации и предложения, она не высказывается “за” или “против” изменение системы. Не обсуждается возможность изменения системы выборов. Мы полагаемся на экспертизу Комиссии, чтобы иметь возможность обсудить в парламенте проект во втором чтении», — отметил Канду.

По его словам, заключение Венецианской комиссии по проекту изменения избирательной системы будет опубликовано в июне с. г. Спикер добавил, что ДПМ не отказывается от инициативы одномандатного голосования, а лишь откладывает ее на неопределенное время.

«Как представитель ДП могу сказать, что мы будем настаивать на одномандатном голосовании, но понимаем, что это возможно достичь только с течением времени, только после выборов 2018 г., когда будут применена смешанная система голосования, чтобы граждане увидели разницу, что означает голосование по спискам партии и голосование за своего кандидата, — сказал председатель парламента.

Отметим, что совместная делегация Венецианской комиссии и ОБСЕ/БДИПЧ находится с 9 по 11 мая с ознакомительным визитом в Молдове. Эксперты встретятся с лидерами парламентских фракций и внепарламентской оппозиции, а также с главой государства и министром юстиции.