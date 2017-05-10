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17:42 (мск), источник: Meduza

«Уотергейт» Трампа

Президент США уволил директора ФБР, который вел расследование о связях его окружения с Россией.

Источник: Reuters

9 мая Дональд Трамп неожиданно уволил директора ФБР Джеймса Коми — президент счел, что тот «не в состоянии эффективно управлять своим ведомством». Коми узнал о своем увольнении из новостей во время выступления перед сотрудниками ФБР в Лос-Анджелесе. Белый дом считает, что ведомство под руководством Коми слишком увлеченно занималось расследованием обвинений против Хиллари Клинтон, однако не исключено, что увольнение связано с другим расследованием ФБР: о контактах окружения самого Трампа с Россией. В связи с этим многие СМИ уже назвали увольнение Джеймса Коми «Уотергейтом» Трампа.

Джеймс Коми возглавил ФБР в сентябре 2013 года. Юрист по образованию, он много лет проработал в Минюсте США, в том числе в должности заместителя генерального прокурора США (второй по старшинству пост в Минюсте). На должность директора ФБР Коми пригласил Барак Обама. По некоторым данным, его кандидатура также рассматривалась при назначении нового судьи Верховного суда США. Как пишет CNN, Джеймс Коми был очень авторитетной фигурой, и его назначение на пост директора ФБР в обществе восприняли положительно: он должен был стать воплощением принципа политической беспристрастности глав крупнейших силовых ведомств.

В качестве руководителя ФБР Коми курировал дела против кандидатов на президентских выборах 2016 года. В частности — расследование об электронной почте Хиллари Клинтон (ее обвиняли в использовании личного сервера для отправки секретных сведений). В июле 2016 года ФБР объявило, что оснований для предъявления Клинтон обвинений нет. В ноябре 2016-го, за несколько дней до выборов Джеймс Коми заявил, дело в отношении Хиллари Клинтон возобновлено в связи с появлением новой информации. В результате ничего существенного обнаружено не было. Штаб Клинтон обвинил Коми в попытке повлиять на исход выборов.

После победы Трампа Коми сохранил должность директора ФБР, а его ведомство начало проверку связей окружения нового президента с Россией. При этом Коми заявлял, что фактов связи самого Трампа с Кремлем ФБР обнаружить не удалось. Вплоть до увольнения Коми неоднократно появлялся в Конгрессе и отвечал на вопросы, связанные с расследованиями в отношении Трампа и Клинтон. В частности, в мае 2017 года он в очередной раз заявил, что считает свои действия накануне президентских выборов оправданными, поскольку умолчать о новой информации в деле Клинтон он не мог. «Мне довольно неприятно думать, что наши действия могли как-то повлиять на выборы», — заявил Коми. В ходе еще одного слушания он заявил, что ассистент Клинтон в нарушение протоколов безопасности «переслала тысячи писем своему мужу», однако впоследствии выяснилось, что речь шла всего о нескольких письмах, причем до сих пор не ясно, содержались ли в них секретные сведения.

Официальной причиной увольнения Коми стали его действия в ходе расследования в отношении Клинтон. В письме директору ФБР Трамп заявил, что уволить Коми ему рекомендовали генеральный прокурор США Джефф Сешнс и его заместитель Род Розенштейн. В СМИ была опубликована докладная записка Розенштейна, в которой тот призывает восстановить доверие общества к ФБР:

по мнению замглавы Минюста, поведение Коми многие в США восприняли как его попытку вмешаться в политику, что подорвало доверие американцев к его ведомству.

В своем письме Трамп также подчеркивает, что решение уволить Коми никак не связано с расследованием связей его окружения с Россией.

Источник: Reuters

Не исключено, что дело об электронной почте Клинтон было лишь предлогом для увольнения. Как отмечает Vox, все связанные с этим делом обвинения выдвигались против Коми еще до того, как Трамп предложил ему остаться во главе ФБР. Кроме того, The New York Times со ссылкой на собственные источники в администрации президента США сообщает, что еще неделю назад генпрокурору было поручено «найти причину для увольнения Коми». Наконец, скорость, с которой было принято решение об отставке директора ФБР, контрастирует с тем, насколько нерешительно администрация Трампа увольняла других должностных лиц.

Некоторые СМИ называют увольнение Джеймса Коми «Уотергейтом Трампа». В 1973 году на заре уотергейтского скандала президент Ричард Никсон уволил специального обвинителя, который занимался расследованием. СМИ не исключают, что увольнение Коми связано с расследованием ФБР контактов окружения Трампа с Россией. Против решения об увольнении Джеймса Коми выступил, в частности, Эдвард Сноуден — несмотря на то, что глава ФБР обвиняет его в шпионаже. По мнению Сноудена, решение Трампа является прямым вмешательством правительства в работу ФБР, и «каждый американец обязан выступить против».

Кто сменит Коми на посту главы ФБР, неизвестно. В письме Трампа говорится, что поиск преемника начнется незамедлительно. Многие члены Конгресса как от Демократической, так и от Республиканской партий заявили, что после отставки Джейсма Коми расследованием связей окружения Трампа с Россией должен заняться специально назначенный обвинитель.

Константин Бенюмов

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