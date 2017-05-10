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16:05 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Сергей Касьянов назначен исполняющим обязанности главы Вихоревки в Приангарье

Геннадий Пуляев ознакомлен с распоряжением губернатора региона.

Глава Вихоревского муниципального образования Геннадий Пуляев ознакомлен с распоряжением губернатора Иркутской области от отрешения его от должности главы муниципалитета. С 10 мая 2017 года на основании Устава МО обязанности нового руководителя муниципалитета исполняет первый заместитель Вихоревского городского поселения Сергей Касьянов. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе облправительства.

Заместитель губернатора Иркутской области — руководитель аппарата губернатора и правительства региона Дмитрий Чернышов ознакомил Геннадия Пуляева с распоряжением Сергея Левченко об отрешении его от должности главы Вихоревского муниципального образования. Соответствующий документ был официально опубликован и вступил в силу сегодня.

«Геннадию Пуляеву также разъяснено о необходимости передать имеющиеся на рассмотрении документы, связанные с исполнением полномочий главы муниципалитета, а также печати, штампы и удостоверение об избрании первому заместителю главы Вихоревского муниципального образования», — говорится в сообщении.

С 10 мая 2017 года на основании Устава Вихоревского муниципального образования до избрания нового руководителя муниципалитета обязанности главы исполняет первый заместитель Вихоревского городского поселения Сергей Касьянов.

Право отрешения от должности руководителя муниципалитета высшим должностным лицом использовано в Иркутской области впервые.

Напомним, почти 700 человек подписали петицию президенту России Владимиру Путину о плохом отоплении в домах и муниципальных учреждениях в городе Вихоревка Братского района в октябре прошлого года. Следователи СУ СКР по Иркутской области возбудили уголовное дело по статье «Халатность» в отношении сотрудников мэрии Вихоревки за срыв отопительного сезона. Следствие считает, что администрация городского поселения не приняла меры, направленные на своевременное решение проблемы с запуском отопления. Система теплообеспечения не была подготовлена в установленные сроки. Прокуратура Братского района Иркутской области проверила исполнение трудового законодательства в ООО «Вихоревское управление», по результатам которой руководитель жилищно-коммунального предприятия привлечен к административной ответственности.

Ситуация с началом отопительного сезона в Вихоревке в 2016 году была доведена до критической, а бюджету Иркутской области в связи с этим нанесен определенный ущерб. Виновным в этом должны быть предъявлены реальные претензии, заявил председатель правительства Иркутской области Александр Битаров. Окончательные выводы будут сделаны после завершения расследования дела Следственным комитетом РФ.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало о том, что прокуратура Братского района выступила с предложением отправить в отставку мэра Вихоревки Геннадия Пуляева в связи с ненадлежащим исполнением им своих обязанностей и бездействием во время отопительного сезона. Соответствующее письмо направлено надзорным органом в Думу муниципального образования.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко отрешил от должности мэра Вихоревки Братского района Геннадия Пуляева. Распоряжение главы региона вступило в силу сегодня, 10 мая.

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