В Вашингтоне проходит встреча Лаврова и Тиллерсона

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ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон проводят встречу в Вашингтоне, передаёт корреспондент РИА Новости. Главы внешнеполитических ведомств, как ожидается, обсудят ситуацию в Сирии и на Украине, а также двусторонние отношения. После переговоров в госдепартаменте Лавров отправится в Белый дом, где его примет президент США Дональд Трамп. Как заявил перед началом встречи Тиллерсон, стороны продолжат диалог, начатый в Москве. Ранее в Кремле заявили, что Лавров в ходе визита в США поднимет вопрос сотрудничества в борьбе с терроризмом, а также темы, которые обсуждали по телефону Владимир Путин и Дональд Трамп. Как отмечали в госдепартаменте, одной из главных тем переговоров станут четыре зоны деэскалации в Сирии. Меморандум об их создании был подписан на прошлой неделе в Астане представителями России, Ирана и Турции.

Встреча Тиллерсона и Лаврова станет уже третьей по счету.

Предыдущая встреча глав внешнеполитических ведомств состоялась в рамках визита госсекретаря в Москву в апреле. О чем говорили Лавров и Тиллерсон в Москве: Двусторонние отношения Лавров: Россия открыта к диалогу с США в самых разных областях и не только к диалогу, а и к совместным действиям, нацеленным на результат в тех сферах, где это отвечает интересам обеих стран

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Тиллерсон: Мы должны сделать все, чтобы приостановить деградацию, мы должны восстановить доверие между нашими странами для того, чтобы разрешить вопросы, которые важны для всех нас. Инцидент в Идлибе Лавров: Я никого не пытаюсь обвинять, я никого не пытаюсь выгораживать. Мы настаиваем на объективном расследовании того, что произошло 4 апреля. Тиллерсон: Удары, которые были проведены против Сирии, были обоснованы, и они были направлены против сирийских сил. И мы уверены и убеждены в этих фактах. Судьба Башара Асада Лавров: В Сирии, как неоднократно подчеркивал президент Путин, мы не делаем ставку на какую-то персону, ни на президента Асада, ни на кого-то другого. Судьбу Сирии должны, как записано в резолюции Совбеза ООН, определять сами сирийцы без каких-либо исключений

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