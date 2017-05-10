Трамп высказался об отставке директора ФБР

Американский президент также выразил уверенность в том, что республиканцы и демократы в будущем поблагодарят его за отставку бывшего главы ФБР. «Коми потерял доверие почти всех в Вашингтоне, как республиканцев, так и демократов. Когда все успокоится, они меня поблагодарят!», — написал Трамп в твиттере.

«На замену Джеймса Коми будет назначен кто-то, кто справится с работой гораздо лучше и вернет в ФБР его дух и престиж», — добавил он.

В серии сообщений на эту тему президент США также отметил что демократы неоднократно заявляли о необходимости увольнения Коми, но «теперь притворяются такими грустными».

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