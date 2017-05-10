Трамп высказался об отставке директора ФБР
Москва. 10 мая. INTERFAX.RU — Бывший директор ФБР Джеймс Коми потерял доверие почти всего Вашингтона, заявил в среду президент США Дональд Трамп.
Москва. 10 мая. INTERFAX.RU — Бывший директор ФБР Джеймс Коми потерял доверие почти всего Вашингтона, заявил в среду президент США Дональд Трамп.
Американский президент также выразил уверенность в том, что республиканцы и демократы в будущем поблагодарят его за отставку бывшего главы ФБР.
«Коми потерял доверие почти всех в Вашингтоне, как республиканцев, так и демократов. Когда все успокоится, они меня поблагодарят!», — написал Трамп в твиттере.
«На замену Джеймса Коми будет назначен
В серии сообщений на эту тему президент США также отметил что демократы неоднократно заявляли о необходимости увольнения Коми, но «теперь притворяются такими грустными».
Трамп также опубликовал ссылку на статью издания Grabien, в которой говорится о 10 скандалах, в которых был замешан бывший глава ФБР.
Ранее сообщалось, что «президент Дональд Трамп проинформировал директора ФБР Джеймса Коми, что срок его полномочий закончен, и он уходит со своего поста». В заявлении Белого дома отмечалось, что поиск кандидатуры на должность нового директора ФБР начнется незамедлительно.
Президент действовал на основе четких рекомендаций Генпрокурора США Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна, подчеркивалось в сообщении.