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16:06 (мск), источник: Интерфакс

Трамп высказался об отставке директора ФБР

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU — Бывший директор ФБР Джеймс Коми потерял доверие почти всего Вашингтона, заявил в среду президент США Дональд Трамп.

Американский президент также выразил уверенность в том, что республиканцы и демократы в будущем поблагодарят его за отставку бывшего главы ФБР.

«Коми потерял доверие почти всех в Вашингтоне, как республиканцев, так и демократов. Когда все успокоится, они меня поблагодарят!», — написал Трамп в твиттере.

«На замену Джеймса Коми будет назначен кто-то, кто справится с работой гораздо лучше и вернет в ФБР его дух и престиж», — добавил он.

В серии сообщений на эту тему президент США также отметил что демократы неоднократно заявляли о необходимости увольнения Коми, но «теперь притворяются такими грустными».

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Трамп также опубликовал ссылку на статью издания Grabien, в которой говорится о 10 скандалах, в которых был замешан бывший глава ФБР.

Ранее сообщалось, что «президент Дональд Трамп проинформировал директора ФБР Джеймса Коми, что срок его полномочий закончен, и он уходит со своего поста». В заявлении Белого дома отмечалось, что поиск кандидатуры на должность нового директора ФБР начнется незамедлительно.

Президент действовал на основе четких рекомендаций Генпрокурора США Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна, подчеркивалось в сообщении.

Комментарии
2
Андрей Гончаров
Конечно. Только почему так поздно начал?
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Берёзка
Так постепенно Трамп и избавится от обамовских ставленников.
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