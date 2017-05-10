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16:19 (мск), источник: СуперОмск

Тодоров объяснил, почему выборы мэра Омска не назначили на осень

Сегодня, 10 мая, итогом заседания комиссии выборщиков стало назначение даты следующего заседания, но не даты выборов мэра. До 14 июня, когда и состоится заседание, предполагается подготовить все поправки в решение ОГС № 512, касающееся процедуры выборов мэра.

По словам председателя конкурсной комиссии Сергея Тодорова, именно проработка процедуры избрания градоначальника замедляет назначение повторных выборов.

«Нет цели что-то заволокитить, продлить. Наоборот мы в курсе всего процесса консультаций, с какими кандидатами ведется работа», — объяснил Тодоров.

По словам председателя выборщиков, одна из причин срыва прошлых выборов заключалась в качестве представленных кандидатов.

«Сейчас ведется напряженная работа. Прежде всего будет более качественный состав кандидатов. Предполагается, что будет не такое количество, но будут проработаны более серьезные кандидатуры, которые осознанно дадут добро на участие в конкурсе на столь серьезную должность», — прокомментировал председатель комиссии.

Отметим, в ходе обсуждения было предложено уже сегодня принять решение по дате выборов, установив ее на осень, а именно — на 2 октября. Однако поддержаны подобные предложения не были.

«2 октября — это значит все сейчас расслабятся. В том числе вы (СМИ — ред.) забудете эту тему на два-три месяца. А правильно ли это?» — объяснил Тодоров.

Так, действующего составу горсовета придется, если уже и не выбирать мэра Омска, но выполнить ряд смежных задач, в частности, по изменению порядка выборов, прописанного в решении № 512.

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