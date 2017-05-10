Назарбаев принял главу НУХ «Байтерек»
Глава государства дал Досаеву ряд поручений.
Глава государства дал Досаеву ряд поручений.
В Акорде состоялась встреча президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с председателем правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Ерболатом Досаевым, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт президента.
В ходе встречи главе государства были представлены отчет о деятельности холдинга и планы его дальнейшего развития.
Нурсултан Назарбаев отметил важность своевременного и качественного освоения выделенных холдингу средств на реализацию государственных программ.
Президент Казахстана отдельно остановился на вопросах
Председатель правления АО «НУХ «Байтерек» доложил Нурсултану Назарбаеву о положительной динамике показателей с момента создания холдинга и росте его активов на 15% в прошлом году по сравнению с 2015 годом.
Также Досаев представил главе государства информацию по поддержке отечественных автопроизводителей, финансированию транспортного машиностроения, содействию МСБ и других предприятий в различных секторах экономики.
По итогам встречи президент Казахстана дал ряд поручений.