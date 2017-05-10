Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полуфинал «Евровидения-2017» проходит в полупустом зале
Западные СМИ: Парад Победы показал "мировую изоляцию" России
В Израиле погиб депутат Госдумы РФ Василий Тарасюк
Генштаб предупредил об угрозе внезапного ядерного удара по России
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Модель Playboy снялась обнаженной на высоте 3 километров - СМИ
Порошенко раскритиковал российских солдат – СМИ
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
"Она огребает не по-детски": Апина рассказала о Бузовой
«Ее били ногами»: Лолита об избиении мамы в Киеве
«Профи» — новая модель марки УАЗ
Импортные автомобили в СССР: модели Польши и ГДР
Фоторепортажи
11Подготовка техники к Параду Победы
11Война в карикатурах
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
9Юбилей Корейской народной армии
16:12 (мск), источник: Nur.kz

Назарбаев принял главу НУХ «Байтерек»

Глава государства дал Досаеву ряд поручений.

Источник: Nur.kz

В Акорде состоялась встреча президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с председателем правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Ерболатом Досаевым, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт президента.

В ходе встречи главе государства были представлены отчет о деятельности холдинга и планы его дальнейшего развития.

Читайте также
Назарбаев поздравил Путина телеграммой

Нурсултан Назарбаев отметил важность своевременного и качественного освоения выделенных холдингу средств на реализацию государственных программ.

Президент Казахстана отдельно остановился на вопросах индустриально-инновационного развития и выполнения программы инфраструктурного развития «Нурлы жол».

Председатель правления АО «НУХ «Байтерек» доложил Нурсултану Назарбаеву о положительной динамике показателей с момента создания холдинга и росте его активов на 15% в прошлом году по сравнению с 2015 годом.

Также Досаев представил главе государства информацию по поддержке отечественных автопроизводителей, финансированию транспортного машиностроения, содействию МСБ и других предприятий в различных секторах экономики.

По итогам встречи президент Казахстана дал ряд поручений.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сестры Жолдыбаевы встретили в горах Баян Есентаеву и Турсена Алагузова (фото)
Кремль объяснил отсутствие иностранных лидеров на Параде Победы
Мизулина раскритиковала налог на малодетность в России
Трамп прокомментировал отставку директора ФБР
Минфин поддержал введение продуктовых карточек в России
Малкин или Овечкин: кто усилит сборную России на ЧМХ-2017
В Вашингтоне проходят переговоры Лаврова и Тиллерсона
SpaceX провела первые испытания ракеты тяжелого класса
Спорт
Испорченный телефон: зачем Знарок сказал про операцию Тарасенко Вопреки словам Олега Знарка, форварду «Сент-Луиса» Владимиру Тарасенко не нужна операция. Зачем тренер сборной ввёл всех в заблуждение?
Авто
Новый кроссовер Hyundai поймали без камуфляжа (фото) В СМИ утекли фотографии, на которых, как утверждают авторы снимков, запечатлен новый компактный корейский кроссовер - Kona
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов Новый проект с участием звезды будет выходить на «Первом канале»
Недвижимость
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
В России вновь выросли тарифы ЖКХ
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото) Певица отпраздновала с Лидией её юбилей.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь