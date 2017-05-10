Назарбаев принял главу НУХ «Байтерек»

В ходе встречи главе государства были представлены отчет о деятельности холдинга и планы его дальнейшего развития.

В Акорде состоялась встреча президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с председателем правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Ерболатом Досаевым, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт президента.

Нурсултан Назарбаев отметил важность своевременного и качественного освоения выделенных холдингу средств на реализацию государственных программ.

Президент Казахстана отдельно остановился на вопросах индустриально-инновационного развития и выполнения программы инфраструктурного развития «Нурлы жол».

Председатель правления АО «НУХ «Байтерек» доложил Нурсултану Назарбаеву о положительной динамике показателей с момента создания холдинга и росте его активов на 15% в прошлом году по сравнению с 2015 годом.

Также Досаев представил главе государства информацию по поддержке отечественных автопроизводителей, финансированию транспортного машиностроения, содействию МСБ и других предприятий в различных секторах экономики.

По итогам встречи президент Казахстана дал ряд поручений.