Либералы поддержали предложение ДПМ о реформе правительства

В своём пресс-релизе ЛП отмечает, что партия пришла к компромиссу с ДПМ внутри коалиции, чтобы реализовать реформу.

Начиная с 2009 года, либералы настаивали на реформе правительства и уменьшении количества министерств.

Напомним, эти утром ДПМ предложила сократить количество министерств в правительстве с 16 до 9, чтобы победить коррупцию и бюрократию. Таким образом несколько министерств объединят в одно.