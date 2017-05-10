Либералы поддержали предложение ДПМ о реформе правительства
Либералы поддержали реформу правительства, которую предложил этим утром лидер ДПМ Влад Плахотнюк.
Либералы поддержали реформу правительства, которую предложил этим утром лидер ДПМ Влад Плахотнюк.
В своём
Начиная с 2009 года, либералы настаивали на реформе правительства и уменьшении количества министерств.
Напомним, эти утром ДПМ предложила сократить количество министерств в правительстве с 16 до 9, чтобы победить коррупцию и бюрократию. Таким образом несколько министерств объединят в одно.