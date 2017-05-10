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17:19 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Губернатор Андрей Бочаров провел оперативное совещание

10 мая глава региона Андрей Бочаров провел оперативное совещание.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Губернатор отметил высокий уровень подготовки и проведения торжественных мероприятий в День Победы, а также профессионализм сотрудников силовых и правоохранительных ведомств.

Всего в различных мероприятиях приняли участие полмиллиона жителей и гостей Волгоградской области. Эту работу необходимо совершенствовать и в дальнейшем — такую задачу поставил глава региона.

Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области: «Праздничные дни прошли без нарушений правопорядка. Такие результаты говорят о хорошем уровне взаимодействия ведомств, задействованных в организации и проведении масштабных мероприятий. Отдельно надо отметить профессиональную и корректную работу сотрудников полиции и Росгвардии по Волгоградской области».

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