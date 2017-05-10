Савченко уехала в Индию от «тошнотного Евровидения»

«В эти дни у меня рабочая поездка в Индию… Большой плюс этой поездки в том, что я пропущу все праздники, тошнотное Евровидение и свой день рождения, подальше от центра событий. Веселиться у меня нет сил, поскольку в Украине ситуация до сих пор такая, что не до веселья», — написала Савченко в своем блоге на сайте Gordonua.com.

Она сообщила, что в Индии примет участие в саммите, не уточнив, в каком именно.

Украина получила право принять Евровидение после победы певицы Джамалы с песней «1944» на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Во вторник в Киеве состоялся первый полуфинал, по итогам которого определились первые десять финалистов. Финал запланирован на 13 мая, второй полуфинал пройдет 11 мая.