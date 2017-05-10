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18:53 (мск), источник: Pro Город Самара

ФАС признала самарского губернатора виновным в газовом сговоре

Устранить нарушения власти Самарской области и бизнесмены должны в течение трех месяцев.

Федеральная антимонопольная служба признала губернатора Самарской области Николая Меркушкина, а также региональное министерство энергетики и ЖКХ, ПАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз» виновными в нарушении закона о защите конкуренции, пишет 63.ru.

Напомним, сотрудники ведомства проводили проверку после жалобы ООО «Средневолжская газовая компания» на действия областных властей и дочерней компании «Газпрома». Так, выяснилось, что в 2011 году губернатор и компания, входящая в «Газпром», утвердили скорректированную схему газоснабжения и газификации на территории области, однако не учли наличие еще одной газораспределительной компании — ООО «Средневолжская газовая компания» (ООО «СВГК»), что могло привести к ее уходу с рынка. ООО «СВГК» довела свои замечания по этой схеме до министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, однако они так и не были учтены.

Устранить нарушения власти Самарской области и бизнесмены должны в течение трех месяцев. Если этого так и не будет сделано, то им будут грозить крупные штрафы. Правда, у фигурантов дела еще есть возможность обжаловать решение антимонопольной службы в арбитражном суде.

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