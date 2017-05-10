Назначен новый руководитель полиции Днепропетровщины

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев назначил новым руководителем Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Виталия Глуховеря. Об этом Он сообщил на брифинге в Днепре.

Как сообщалось, в Днепре 9 мая во время шествия к монументу Славы представителей Социалистической партии и партии «Оппозиционный блок» между ветеранами АТО, охраной и полицией возникли столкновения. Полиция применила дубинки, пострадали несколько ветеранов АТО, одного с разбитой головой забрала скорая помощь. По версии полиции, конфликт начался из-за того, что социалисты шли колонной с розовыми флагами своей партии. На просьбу их опустить не отреагировали.

Также несколько ветеранов АТО остановили колонну «Оппозиционного блока», которая тоже направлялась к монументу Славы с синими шариками. Здесь возникла стычка между ветеранами АТО и мужчинами спортивной внешности. Всего в отделение полиции были доставлены 15 человек. Травмированы 14 человек — восемь участников мероприятия и шесть полицейских.

Сегодня, 10 мая, после предварительного рассмотрения инцидентов и провокаций в Днепре 9 мая министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подписал приказы об увольнении руководителей полиции Днепропетровской области. В частности, подписаны приказы об увольнении руководителя Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Игоря Репешко и руководителя полиции города Днепр Андрея Бидыло и их заместителей по обеспечению общественной безопасности.