Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полуфинал «Евровидения-2017» проходит в полупустом зале
Западные СМИ: Парад Победы показал "мировую изоляцию" России
Средняя ставка по ипотеке в России снизилась
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Спецназ РФ применил в Сирии ракетный комплекс "Корнет" - СМИ
Порошенко раскритиковал российских солдат – СМИ
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
«Власти «разводят» украинцев»: Прилепин о реальных потерях ВСУ
Модель Playboy снялась обнаженной на высоте 3 км
«Профи» — новая модель марки УАЗ
Импортные автомобили в СССР: модели Польши и ГДР
Фоторепортажи
9Юбилей Корейской народной армии
11Война в карикатурах
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
8Дебаты Макрона и Ле Пен
18:42 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Участники АТО протестуют у здания полиции в Днепре

Сообщается, что ветераны АТО пикетируют здание областного отделения Нацполиции, так как хотят справедливого расследования столкновений 9 мая в городе.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Пикет проходит у здания областного отделения Национальной полиции в Днепре. На митинге также присутствуют участники АТО.

В здании облполиции проходило совещание с участием первого замглавы МВД Сергея Ярового и главы Нацполиции Украины Сергея Князева.

Участники пикета держат в руках плакаты «Требуем рассмотрения уголовных дел», «Нет произволу полиции». Как сообщил один из участников акции протеста, ветераны АТО пришли к зданию полиции, чтобы получить информацию о массовой драке в Днепре 9 мая.

Читайте также
Назначен новый руководитель полиции Днепропетровщины

В пикете принимают участие около 200 человек.

Девятого мая в Днепре состоялись массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции в городе пострадали 14 человек, в том числе полицейские, задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». Позже глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что уволил руководство полиции Днепра и Днепропетровской области.

Девятого мая в Днепре состоялись массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции в городе пострадали 14 человек, в том числе полицейские, были задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Происходящее в Киеве стало вызывать все больше вопросов на Западе
Лавров рассказал о результатах встречи с Трампом
Мизулина раскритиковала налог на малодетность в России
Кремль объяснил отсутствие иностранных лидеров на Параде Победы
Минфин поддержал введение продуктовых карточек в России
Путин прокомментировал увольнение главы ФБР
Капитан сборной России пропустит ближайший матч ЧМ
SpaceX провела первые испытания ракеты тяжелого класса
Спорт
«Коньком по шее — разве так можно?»: реакция Америки на старт ЧМ За океаном не слишком пристально следят за событиями ЧМ-2017, но кое-какие моменты турнира и там вызвали весьма бурную реакцию
Авто
Родстер «Крым»: новые подробности амбициозного проекта На данный момент коллектив авторов проекта работает над вторым прототипом родстера «Крым»
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов Новый проект с участием звезды будет выходить на «Первом канале»
Недвижимость
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Эксперты рассказали о самом дешевом жилье Петербурга
Отопительный сезон в Петербурге завершат к концу месяца
В России вновь выросли тарифы ЖКХ
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото) Певица отпраздновала с Лидией её юбилей.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь