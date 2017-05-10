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18:24 (мск), источник: "Российская газета"

Глава Кубани посоветовал украинскому министру не дразнить казаков

В среду губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, объявившего на днях Кубань «захваченной украинской территорией».

Источник: Администрация Краснодарского края

Слова руководителя региона приводится в информации, размещенной на официальном сайте администрации края.

«Мы готовы отправить министру Омеляну партию учебников по истории и географии для восполнения пробела в знаниях. И не надо дразнить казачество, которое всегда защищало Кубань как часть российской земли, — сказал Вениамин Кондратьев. — Если у Украины существует дефицит сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, то это не значит, что его надо решать за счет Кубани. Когда Екатерина II жаловала запорожским казакам в пользование Российскую землю для создания казачьих куреней, она не могла взять в расчет продовольственные проблемы современной Украины, не существующей на тот временной исторический период как таковой».

В сообщении пресс-служб главы края также говорится, что «ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что восстановление авиасообщения с Россией возможно только после возвращения Крыма, востока Украины и Кубани».

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