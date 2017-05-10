Лавров об увольнении директора ФБР: вы шутите?
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров перед встречей с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном пошутил об увольнении главы ФБР Джеймса Коми.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров перед встречей с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном пошутил об увольнении главы ФБР Джеймса Коми.
Глава МИД России также встретился с президентом США Дональдом Трампом.
Накануне Трамп уволил главу Федерального бюро расследований Джеймса Коми. В Вашингтоне были ошарашены таким развитием событий.
На вопрос журналиста, повлияет ли отставка Коми на переговоры, Лавров ответил шуткой.