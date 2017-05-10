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18:50 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Лавров об увольнении директора ФБР: вы шутите?

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров перед встречей с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном пошутил об увольнении главы ФБР Джеймса Коми.

Источник: AP 2017

Глава МИД России также встретился с президентом США Дональдом Трампом.

Накануне Трамп уволил главу Федерального бюро расследований Джеймса Коми. В Вашингтоне были ошарашены таким развитием событий.

На вопрос журналиста, повлияет ли отставка Коми на переговоры, Лавров ответил шуткой.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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