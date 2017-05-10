К саммиту ШОС-2020 в Челябинске построят «Сквер искусств» и новое «цирковое» общежитие

Директор АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» Ольга Алейникова представила собравшимся информационную систему, специально разработанную в 2016 году. Система позволяет отслеживать ход подготовки проектов в режиме онлайн, фиксируя сложности, проблемные моменты и отставания по срокам. Красными точками на проектной карте помечены наиболее критичные пункты, требующие личного внимания и вмешательства губернатора Бориса Дубровского. Доступ к системе есть как у проектных руководителей, так и у исполнителей.

По официальной информации, сейчас в разработке находятся 10 приоритетных проектов в рамках подготовки к саммиту ШОС. Данные по каждому из них заносятся в информационную систему и непрерывно обновляются.

Один из этих проектов — «Сквер искусств» на миасской набережной. О нем подробно рассказал руководитель группы проектных активов ЗАО Инвестиционная группа «РВМ Капитал» Алексей Павлюк. По его словам, проведены многочисленные опросы населения, чтобы выявить потребности горожан — какой они представляют идеальную зону отдыха в центре родного города, возле речного берега? Их пожелания будут учитываться в ходе работы.

Проведен анализ состояния береговой линии: планируется искусственно сузить русло реки, чтобы избавиться от ненужной заболоченности, и оборудовать комфортный спуск к воде — появятся понтонные сооружения. Также специалистами оценен уровень транспортной и пешеходной доступности будущего сквера. В «РВМ Капитал» уверены, что при грамотном выполнении поставленных задач он обязательно станет новым «центром притяжения» как для челябинцев, так и для туристов.

По словам представителей компании, при разбитии сквера будут применяться современные технологии ландшафтного дизайна и учитываться мировой опыт. Тех, кто болеет за «старый Челябинск», спешат утешить — исторический облик зданий, попавших в район строительства, сохранят в первозданном виде.

«Сквер искусств» планируют поделить на несколько зон разного назначения: культурную, детскую, спортивную, а также торговую — в лучших традициях европейской рождественской ярмарки. Для зимнего времени должны появиться специальные ледовые дорожки — как в московском Парке Горького.

Работы по разбитию «Сквера искусств» будут вестись на набережной Миасса, начиная от улицы Кирова и заканчивая бывшим заводом «Оргстекло». Общий объем инвестиций в проект составляет более 1 миллиарда 600 миллионов рублей.

В числе других не менее важных проектов — постройка нового Конгресс-холла по улице Труда. Представители строительной компании «ООО «Триумф» предоставили главе региона подробный фотоотчет с объекта. На текущий момент завершается возведение свайного фундамента — забито более 1800 свай, вскоре строители приступят к сооружению первого этажа: на нем будет располагаться автопарковка. Рабочее название Конгресс-холла — «Таганай-2020».

Также на личном контроле у Бориса Дубровского — строительство нового общежития за городским цирком, взамен старого, пришедшего в ветхое состояние. «И придется что-то сделать с шиномонтажной мастерской возле этого общежития, — отмечает губернатор. — Там ведь просто кошмар: повсюду валяется резина, шины друг на друга навалены. Видно, что работники мастерской старались, пытаясь сделать из нее какие-то художественные фигуры — видимо, люди творческие. Но для места, рядом с которым во время саммита будут проходить гостевой маршрут, это совсем не годится».

Не менее сложным моментом, чем сами работы по проектам, глава Челябинской области считает «воспитательную» работу с жителями южноуральской столицы. «Если твой балкон выходит прямо на гостевой маршрут, то явно не стоит на нём развешивать всё, что ни попадя, на всеобщее обозрение. По идее, наша задача — до каждого такие вещи донести, убедительно попросить. А это, между прочим, посложнее будет, чем просто инвесторов найти», — внёс Дубровский нотку юмора.

Из новшеств, запланированных на ближайшее время и упомянутых на совещании, — открытие в Челябинске памятника Петру Столыпину, которое должно произойти в октябре текущего года.