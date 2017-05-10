Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полуфинал «Евровидения-2017» проходит в полупустом зале
Западные СМИ: Парад Победы показал "мировую изоляцию" России
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Реакция одноклассников на протез 7-летней девочки растрогала соцсети
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Спецназ РФ применил в Сирии ракетный комплекс "Корнет" - СМИ
Порошенко раскритиковал российских солдат – СМИ
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Какая вы болезнь? Тест
Российские ученые создают искусственный нос на основе грибов
«Профи» — новая модель марки УАЗ
Импортные автомобили в СССР: модели Польши и ГДР
Фоторепортажи
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
8Дебаты Макрона и Ле Пен
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
11Подготовка техники к Параду Победы
22:51 (мск), источник: Uralpress.ru

К саммиту ШОС-2020 в Челябинске построят «Сквер искусств» и новое «цирковое» общежитие

10 мая в резиденции губернатора Челябинской области Бориса Дубровского состоялось публичное обсуждение архитектурных решений и мест строительства объектов к саммиту ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске. Участники обсудили строительство Конгресс-холла и «Сквера искусств» на набережной реки Миасс, а также ряд других проектов.

Директор АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» Ольга Алейникова представила собравшимся информационную систему, специально разработанную в 2016 году. Система позволяет отслеживать ход подготовки проектов в режиме онлайн, фиксируя сложности, проблемные моменты и отставания по срокам. Красными точками на проектной карте помечены наиболее критичные пункты, требующие личного внимания и вмешательства губернатора Бориса Дубровского. Доступ к системе есть как у проектных руководителей, так и у исполнителей.

По официальной информации, сейчас в разработке находятся 10 приоритетных проектов в рамках подготовки к саммиту ШОС. Данные по каждому из них заносятся в информационную систему и непрерывно обновляются.

Один из этих проектов — «Сквер искусств» на миасской набережной. О нем подробно рассказал руководитель группы проектных активов ЗАО Инвестиционная группа «РВМ Капитал» Алексей Павлюк. По его словам, проведены многочисленные опросы населения, чтобы выявить потребности горожан — какой они представляют идеальную зону отдыха в центре родного города, возле речного берега? Их пожелания будут учитываться в ходе работы.

Проведен анализ состояния береговой линии: планируется искусственно сузить русло реки, чтобы избавиться от ненужной заболоченности, и оборудовать комфортный спуск к воде — появятся понтонные сооружения. Также специалистами оценен уровень транспортной и пешеходной доступности будущего сквера. В «РВМ Капитал» уверены, что при грамотном выполнении поставленных задач он обязательно станет новым «центром притяжения» как для челябинцев, так и для туристов.

По словам представителей компании, при разбитии сквера будут применяться современные технологии ландшафтного дизайна и учитываться мировой опыт. Тех, кто болеет за «старый Челябинск», спешат утешить — исторический облик зданий, попавших в район строительства, сохранят в первозданном виде.

«Сквер искусств» планируют поделить на несколько зон разного назначения: культурную, детскую, спортивную, а также торговую — в лучших традициях европейской рождественской ярмарки. Для зимнего времени должны появиться специальные ледовые дорожки — как в московском Парке Горького.

Работы по разбитию «Сквера искусств» будут вестись на набережной Миасса, начиная от улицы Кирова и заканчивая бывшим заводом «Оргстекло». Общий объем инвестиций в проект составляет более 1 миллиарда 600 миллионов рублей.

В числе других не менее важных проектов — постройка нового Конгресс-холла по улице Труда. Представители строительной компании «ООО «Триумф» предоставили главе региона подробный фотоотчет с объекта. На текущий момент завершается возведение свайного фундамента — забито более 1800 свай, вскоре строители приступят к сооружению первого этажа: на нем будет располагаться автопарковка. Рабочее название Конгресс-холла — «Таганай-2020».

Также на личном контроле у Бориса Дубровского — строительство нового общежития за городским цирком, взамен старого, пришедшего в ветхое состояние. «И придется что-то сделать с шиномонтажной мастерской возле этого общежития, — отмечает губернатор. — Там ведь просто кошмар: повсюду валяется резина, шины друг на друга навалены. Видно, что работники мастерской старались, пытаясь сделать из нее какие-то художественные фигуры — видимо, люди творческие. Но для места, рядом с которым во время саммита будут проходить гостевой маршрут, это совсем не годится».

Не менее сложным моментом, чем сами работы по проектам, глава Челябинской области считает «воспитательную» работу с жителями южноуральской столицы. «Если твой балкон выходит прямо на гостевой маршрут, то явно не стоит на нём развешивать всё, что ни попадя, на всеобщее обозрение. По идее, наша задача — до каждого такие вещи донести, убедительно попросить. А это, между прочим, посложнее будет, чем просто инвесторов найти», — внёс Дубровский нотку юмора.

Из новшеств, запланированных на ближайшее время и упомянутых на совещании, — открытие в Челябинске памятника Петру Столыпину, которое должно произойти в октябре текущего года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Общественник Андрей Филатов намерен объединить челябинцев, пострадавших от уплотнительной застройки
Лавров рассказал о результатах встречи с Трампом
Кремль объяснил отсутствие иностранных лидеров на Параде Победы
Правительство Франции ушло в отставку
ЗАГСы начали официально фиксировать момент смерти человека
Путин прокомментировал увольнение главы ФБР
Капитан сборной России не сыграет с Данией на чемпионате мира
Госдеп исключил скорое снятие санкций с России
Спорт
«Коньком по шее — разве так можно?»: реакция Америки на старт ЧМ За океаном не слишком пристально следят за событиями ЧМ-2017, но кое-какие моменты турнира и там вызвали весьма бурную реакцию
Авто
Родстер «Крым»: новые подробности амбициозного проекта На данный момент коллектив авторов проекта работает над вторым прототипом родстера «Крым»
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов Новый проект с участием звезды будет выходить на «Первом канале»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
В России вновь выросли тарифы ЖКХ
Средняя ставка по ипотеке в России снизилась
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото) Певица отпраздновала с Лидией её юбилей.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь