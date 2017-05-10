Лавров рассказал о результатах встречи с Трампом

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Белом доме обсудил с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном взаимодействие Москвы и Вашингтона на международной арене.

«Подтвердилось, что, несмотря на все известные сложности, наши страны могут и должны вместе помогать решать ключевые проблемы, которые стоят на международной повестке дня», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам прошедших переговоров.

Стороны обсудили перспективы следующего раунда переговоров по Сирии в Астане и создание зон деэскалации.

Как отметил министр, у США и России общее понимание, что такие зоны должны стать шагом к прекращению насилия по все стране, которые поможет решить гуманитарные проблемы и создаст основы для политического урегулирования.

По словам Лаврова, он убедился на переговорах, что администрация Трама — «люди дела», которые хотят договариваться, чтобы решать конкретные вопросы.