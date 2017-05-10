Лавров рассказал о результатах встречи с Трампом
На переговорах в Белом доме американский президент подтвердил заинтересованность США во взаимодействии с Россией.
На переговорах в Белом доме американский президент подтвердил заинтересованность США во взаимодействии с Россией.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Белом доме обсудил с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном взаимодействие Москвы и Вашингтона на международной арене.
«Подтвердилось, что, несмотря на все известные сложности, наши страны могут и должны вместе помогать решать ключевые проблемы, которые стоят на международной повестке дня», — сказал Лавров на
Стороны обсудили перспективы следующего раунда переговоров по Сирии в Астане и создание зон деэскалации.
Как отметил министр, у США и России общее понимание, что такие зоны должны стать шагом к прекращению насилия по все стране, которые поможет решить гуманитарные проблемы и создаст основы для политического урегулирования.
По словам Лаврова, он убедился на переговорах, что администрация Трама — «люди дела», которые хотят договариваться, чтобы решать конкретные вопросы.
Если коротко, то сейчас наш диалог свободен от идеологизированности, которая была характерна для администрации Обамы.
Встреча продолжалась чуть более часа и прошла в закрытом для прессы режиме. Министра сопровождал российский посол в США Сергей Кисляк.
Поездка Лаврова в США стала ответом на визит Тиллерсона в Москву, который состоялся 12 апреля. Тогда переговоры заняли практически весь день: сначала госсекретарь встретился с главой МИД, а затем их принял Путин.
Когда состоится личная встреча президентов двух стран, пока не известно. Подобные переговоры могут пройти в июле «на полях» саммита G20 в Гамбурге, где будут присутствовать оба лидера.
Люди они совершенно разные, тем сложнее находить понимание.