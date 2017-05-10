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19:06 (мск), источник: РИА Новости

Лавров рассказал о результатах встречи с Трампом

На переговорах в Белом доме американский президент подтвердил заинтересованность США во взаимодействии с Россией.

Источник: Reuters

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Белом доме обсудил с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном взаимодействие Москвы и Вашингтона на международной арене.

Фото со встречи Дональда Трампа и Сергея Лаврова опубликовала в своем фейсбуке Мария Захарова

«Подтвердилось, что, несмотря на все известные сложности, наши страны могут и должны вместе помогать решать ключевые проблемы, которые стоят на международной повестке дня», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам прошедших переговоров.

Стороны обсудили перспективы следующего раунда переговоров по Сирии в Астане и создание зон деэскалации.

Как отметил министр, у США и России общее понимание, что такие зоны должны стать шагом к прекращению насилия по все стране, которые поможет решить гуманитарные проблемы и создаст основы для политического урегулирования.

По словам Лаврова, он убедился на переговорах, что администрация Трама — «люди дела», которые хотят договариваться, чтобы решать конкретные вопросы.

Если коротко, то сейчас наш диалог свободен от идеологизированности, которая была характерна для администрации Обамы.
Сергей Лавров
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Встреча продолжалась чуть более часа и прошла в закрытом для прессы режиме. Министра сопровождал российский посол в США Сергей Кисляк.

Поездка Лаврова в США стала ответом на визит Тиллерсона в Москву, который состоялся 12 апреля. Тогда переговоры заняли практически весь день: сначала госсекретарь встретился с главой МИД, а затем их принял Путин.

Когда состоится личная встреча президентов двух стран, пока не известно. Подобные переговоры могут пройти в июле «на полях» саммита G20 в Гамбурге, где будут присутствовать оба лидера.

Комментарии
5
Александр Романов
Петров, не прикидывайся шлангом)) ты знаешь сам все ответы))
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Михаил
Лавров умный и позитивный человек. Американцам присуще улыбаться, даже, если искусственно. А Лавров, как настоящий дипломат и специалист по невербалике их зеркалит. Потому он именно там, где должен быть.
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Александр Романов
Я различаю дежурно - снисходительную улыбку Трампа и смущенно - торжественную - Лаврова.
Люди они совершенно разные, тем сложнее находить понимание.
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