Трамп обсудил с Лавровым ситуацию в Сирии и другие мировые проблемы
Американский президент назвал эту встречу «очень хорошей».
Американский президент назвал эту встречу «очень хорошей».
Москва. 10 мая. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп в среду назвал «очень хорошей» состоявшуюся в среду встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщили американские СМИ.
По данным агентства Bloomberg, Трамп сообщил, что они провели «очень, очень хорошую встречу». После встречи с российским министром американский президент заявил, что ужасное насилие в Сирии должно прекратиться.
В свою очередь Лавров отметил, что на переговорах, помимо сирийского вопроса, обсуждалось
Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия и США должны, несмотря на существующие сложности в отношениях, совместными усилиями решать ключевые проблемы, которые стоят на международной повестке дня. По его словам, Москва и Вашингтон готовы сотрудничать по созданию зон деэскалации в Сирии, причем в среду в рамках переговоров в Вашингтоне обсуждались конкретные механизмы взаимодействия.
«Безусловно, политический процесс весьма и весьма важен. Убеждены, что нельзя брать долгую паузу, поэтому мы приветствуем решение де Мистуры (спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура — ИФ) возобновить женевские переговоры», — добавил министр.
«Санкции мы не обсуждаем. Это не наша проблема. Это односторонние действия, которые были предприняты в отношении нас», — заявил С. Лавров в среду после переговоров в Вашингтоне.
В среду глава МИД РФ провел переговоры с Тиллерсоном, после чего был принят Трампом.