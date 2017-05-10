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19:19 (мск), источник: Интерфакс

Трамп обсудил с Лавровым ситуацию в Сирии и другие мировые проблемы

Американский президент назвал эту встречу «очень хорошей».

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп в среду назвал «очень хорошей» состоявшуюся в среду встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщили американские СМИ.

По данным агентства Bloomberg, Трамп сообщил, что они провели «очень, очень хорошую встречу». После встречи с российским министром американский президент заявил, что ужасное насилие в Сирии должно прекратиться.

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В свою очередь Лавров отметил, что на переговорах, помимо сирийского вопроса, обсуждалось палестино-израильское урегулирование, ситуация в Афганистане и конфликт на Украине. «Условились по этим вопросам продолжать рабочие контакты, искать пути сближения позиций всех заинтересованных сторон», — сказал он на пресс-конференции по итогам встреч с Трампом и своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном в Вашингтоне.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия и США должны, несмотря на существующие сложности в отношениях, совместными усилиями решать ключевые проблемы, которые стоят на международной повестке дня. По его словам, Москва и Вашингтон готовы сотрудничать по созданию зон деэскалации в Сирии, причем в среду в рамках переговоров в Вашингтоне обсуждались конкретные механизмы взаимодействия.

«Безусловно, политический процесс весьма и весьма важен. Убеждены, что нельзя брать долгую паузу, поэтому мы приветствуем решение де Мистуры (спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура — ИФ) возобновить женевские переговоры», — добавил министр.

Лавров добавил, что вопрос санкций на переговорах Трампом и госсекретарем Тиллерсоном не поднимался.

«Санкции мы не обсуждаем. Это не наша проблема. Это односторонние действия, которые были предприняты в отношении нас», — заявил С. Лавров в среду после переговоров в Вашингтоне.

В среду глава МИД РФ провел переговоры с Тиллерсоном, после чего был принят Трампом.

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