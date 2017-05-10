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20:18 (мск), источник: Noi.md

Песков объяснил присутствие Додона на параде в Москве

Широкого участия лидеров иностранных государств в торжествах, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в текущем году не предусматривалось.

Источник: Noi.md

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 10 мая, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Поскольку речь шла не о юбилее, то какого-то широкого международного участия не предусматривалось», — сказал Песков.

Комментируя присутствие президента Молдавии Игоря Додона на прошедших 9 мая мероприятиях, официальный представитель Кремля пояснил, что российский лидер пригласил молдавского коллегу на праздник в ходе их последней встречи.

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Додон принял участие в параде на Красной площади. Кроме того, он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что приезд президента Молдавии на празднование Дня Победы в российскую столицу многое значит для развития отношений между двумя народами.

В военном параде Победы участвовали порядка 10 тысяч военных и 114 единиц наземной техники. Авиационную часть мероприятия отменили из-за плохих погодных условий.

Обращаясь к россиянам с поздравительной речью, Владимир Путин отметил, что нет, не было и не будет силы, которая могла бы поработить российский народ.

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