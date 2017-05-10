Песков объяснил присутствие Додона на параде в Москве
Широкого участия лидеров иностранных государств в торжествах, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в текущем году не предусматривалось.
Широкого участия лидеров иностранных государств в торжествах, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в текущем году не предусматривалось.
Об этом сообщил
«Поскольку речь шла не о юбилее, то
Комментируя присутствие президента Молдавии Игоря Додона на прошедших 9 мая мероприятиях, официальный представитель Кремля пояснил, что российский лидер пригласил молдавского коллегу на праздник в ходе их последней встречи.
Додон принял участие в параде на Красной площади. Кроме того, он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что приезд президента Молдавии на празднование Дня Победы в российскую столицу многое значит для развития отношений между двумя народами.
В военном параде Победы участвовали порядка 10 тысяч военных и 114 единиц наземной техники. Авиационную часть мероприятия отменили
Обращаясь к россиянам с поздравительной речью, Владимир Путин отметил, что нет, не было и не будет силы, которая могла бы поработить российский народ.