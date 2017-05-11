Делегация из Черногории договорилась о сотрудничестве с Воронежской облдумой и ВГУ
Стороны обсудили туризм, инвестиции и академический обмен.
Стороны обсудили туризм, инвестиции и академический обмен.
Делегация из Черногории встретилась с депутатами Воронежской областной Думы, а затем с преподавателями и студентами ВГУ в среду, 10 мая. Стороны обсудили варианты сотрудничества в сферах науки, туризма и законотворческой деятельности.
Законодателей Черногории заинтересовали принятый воронежскими депутатами региональный закон о поддержке внутреннего туризма и ряд законов, регламентирующих работу социальной сферы. Кроме того, они предложили рассмотреть вопрос об открытии чартерных рейсов из воронежского аэропорта в черногорскую Подгорицу. Это позволило бы существенно расширить туристические потоки в обоих направлениях.
От депутатов Воронежской областной Думы прозвучал ряд предложений по направлениям сотрудничества между законодателями и представителями общественных организаций. В частности, в социальной сфере и молодежной политике.
— У нас общая цель — повышение качества жизни избирателей. Мы должны делать все, чтобы им жилось лучше, комфортнее и спокойнее. В первую очередь на это и должно быть направлено наше взаимодействие: через обмен законотворческими практиками, через выработку дополнительных мер стимулирования туризма, логистики, инвестиций, через расширение культурных и образовательных связей, — подчеркнул спикер регионального парламента Владимир Нетесов.
В ВГУ на круглом столе «Расширение НАТО на Балканах в контексте геополитических интересов России» депутат парламента Черногории Милан Кнежевич охарактеризовал политическую ситуацию в своей республике как «парадоксальную»:
— Мы — единственное государство, вступившее в союз с НАТО, подвергшись бомбардировкам от него.
По словам политика, когда парламент Черногории решил вступить в НАТО, не проведя референдум, общество раскололось на две части: тех, кто ориентируется на Западную Европу, и тех, кто хочет сохранить дружеские отношения с Россией.
Ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий предложил создать в Черногории центр русского языка, отметив, что такие центры уже открыты в Китае, Германии, Венгрии. В ответ Милан Кнежевич пригласил воронежских студентов в Черногорию и предложил рассмотреть вопрос об академическом обмене студентов Черногории и России.
— В Воронеже мы планируем заключить целый ряд соглашений, касающихся культурной и студенческой жизни, — заявил Кнежевич.
Днем ранее гости из Черногории приняли участие в Параде Победы и шествии Бессмертного полка в Воронеже. Кроме Милана Кнежевича в делегацию вошли президент Политического совета Новой сербской демократии Будимир Алексич, менеджер муниципалитета Будва Мило Божович, депутат городского парламента муниципалитета Будва Йовица Грегович, председатель Президиума Союза для военного нейтралитета Черногории Гойко Раичевич, член Президиума ассоциации молодежи Демократического фронта Никола Йованович, президент Общества