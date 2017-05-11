Делегация из Черногории договорилась о сотрудничестве с Воронежской облдумой и ВГУ

Делегация из Черногории встретилась с депутатами Воронежской областной Думы, а затем с преподавателями и студентами ВГУ в среду, 10 мая. Стороны обсудили варианты сотрудничества в сферах науки, туризма и законотворческой деятельности.

Законодателей Черногории заинтересовали принятый воронежскими депутатами региональный закон о поддержке внутреннего туризма и ряд законов, регламентирующих работу социальной сферы. Кроме того, они предложили рассмотреть вопрос об открытии чартерных рейсов из воронежского аэропорта в черногорскую Подгорицу. Это позволило бы существенно расширить туристические потоки в обоих направлениях.

От депутатов Воронежской областной Думы прозвучал ряд предложений по направлениям сотрудничества между законодателями и представителями общественных организаций. В частности, в социальной сфере и молодежной политике.

— У нас общая цель — повышение качества жизни избирателей. Мы должны делать все, чтобы им жилось лучше, комфортнее и спокойнее. В первую очередь на это и должно быть направлено наше взаимодействие: через обмен законотворческими практиками, через выработку дополнительных мер стимулирования туризма, логистики, инвестиций, через расширение культурных и образовательных связей, — подчеркнул спикер регионального парламента Владимир Нетесов.

В ВГУ на круглом столе «Расширение НАТО на Балканах в контексте геополитических интересов России» депутат парламента Черногории Милан Кнежевич охарактеризовал политическую ситуацию в своей республике как «парадоксальную»:

— Мы — единственное государство, вступившее в союз с НАТО, подвергшись бомбардировкам от него.

По словам политика, когда парламент Черногории решил вступить в НАТО, не проведя референдум, общество раскололось на две части: тех, кто ориентируется на Западную Европу, и тех, кто хочет сохранить дружеские отношения с Россией.

Ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий предложил создать в Черногории центр русского языка, отметив, что такие центры уже открыты в Китае, Германии, Венгрии. В ответ Милан Кнежевич пригласил воронежских студентов в Черногорию и предложил рассмотреть вопрос об академическом обмене студентов Черногории и России.

— В Воронеже мы планируем заключить целый ряд соглашений, касающихся культурной и студенческой жизни, — заявил Кнежевич.