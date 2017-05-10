Лавров заявил об отсутствии у России стратегии «выхода из Сирии»
Москва. 10 мая. INTERFAX.RU — У России нет никакой «стратегии выхода» из Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Москва. 10 мая. INTERFAX.RU — У России нет никакой «стратегии выхода» из Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«У нас нет никакой “exit strategy” (стратегии выхода — ИФ), мы должны все выполнить то, о чем договорились. Это записано в резолюции Совета Безопасности, это надо выполнять», — сказал он в среду на
По словам министра, «надо пресечь все террористические проявления в Сирии, не допустить, чтобы она превратилась в очаг экстремизма, в очаг нестабильности, не допустить того, что произошло с Ираком и с Ливией».
«И в случае с Ираком, и в случае с Ливией прогрессивное международное сообщество было одержимо необходимостью свергнуть одного человека… К чему это привело, мы прекрасно все видим», — подчеркнул глава российского МИД. Поэтому, отметил он, «когда идет речь об урегулировании сирийского кризиса, давайте будем
Президент Трамп сегодня в очередной раз подтвердил, что в Сирии для США главное — это победить террор. Здесь мы полностью солидарны.
Он добавил, что у России и США есть согласие в концептуальном плане по созданию зон деэскалации в Сирии, при этом в Москве рассчитывают, что Вашингтон будет играть активную роль в обеспечении безопасности в этих зонах. «Сейчас на данном этапе есть согласие в концептуальном плане и даже в известной степени в практическом плане в том, что касается географических параметров этих зон деэскалации», — сказал Лавров по итогом переговоров в Вашингтоне.
Мы подтвердили сегодня, что заинтересованы в том, чтобы Соединенные Штаты играли самую активную роль в этих вопросах. Мне кажется, что американцы тоже в этом заинтересованы. Как минимум, говоря о южной зоне деэскалации, у них очевидный интерес. Мы исходим из того, что они будут играть инициативную роль в создании этих зон, в этом процессе.
«Надеюсь, что и по другим территориям, о которых идет речь, Соединенные Штаты тоже смогут внести свой непосредственный вклад в обеспечение безопасности и в обеспечение наблюдения за выполнением режима соблюдения прекращения боевых действий и вклад в разрешение гуманитарных проблем, поскольку это тоже одна из функций зон деэскалации», — добавил он.
Лавров напомнил, что «в меморандуме, который был подписан в Астане, сформулированы дальнейшие шаги, которые будут заключаться в том, чтобы заинтересованные игроки договорились, кто и как будет обеспечивать безопасность вокруг этих зон деэскалации».