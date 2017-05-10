Лавров заявил об отсутствии у России стратегии «выхода из Сирии»

Источник: Reuters

«У нас нет никакой “exit strategy” (стратегии выхода — ИФ), мы должны все выполнить то, о чем договорились. Это записано в резолюции Совета Безопасности, это надо выполнять», — сказал он в среду на пресс-конференции в Вашингтоне, отвечая на вопрос журналиста о том, какая у России «стратегия выхода из Сирии».

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По словам министра, «надо пресечь все террористические проявления в Сирии, не допустить, чтобы она превратилась в очаг экстремизма, в очаг нестабильности, не допустить того, что произошло с Ираком и с Ливией». «И в случае с Ираком, и в случае с Ливией прогрессивное международное сообщество было одержимо необходимостью свергнуть одного человека… К чему это привело, мы прекрасно все видим», — подчеркнул глава российского МИД. Поэтому, отметил он, «когда идет речь об урегулировании сирийского кризиса, давайте будем все-таки извлекать уроки из прошлых ошибок».

Президент Трамп сегодня в очередной раз подтвердил, что в Сирии для США главное — это победить террор. Здесь мы полностью солидарны. Сергей Лавров Глава МИД РФ

Он добавил, что у России и США есть согласие в концептуальном плане по созданию зон деэскалации в Сирии, при этом в Москве рассчитывают, что Вашингтон будет играть активную роль в обеспечении безопасности в этих зонах. «Сейчас на данном этапе есть согласие в концептуальном плане и даже в известной степени в практическом плане в том, что касается географических параметров этих зон деэскалации», — сказал Лавров по итогом переговоров в Вашингтоне.

Мы подтвердили сегодня, что заинтересованы в том, чтобы Соединенные Штаты играли самую активную роль в этих вопросах. Мне кажется, что американцы тоже в этом заинтересованы. Как минимум, говоря о южной зоне деэскалации, у них очевидный интерес. Мы исходим из того, что они будут играть инициативную роль в создании этих зон, в этом процессе. Сергей Лавров Глава МИД РФ

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