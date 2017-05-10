Путин прокомментировал увольнение главы ФБР
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Увольнение главы ФБР Коми никак не повлияет на взаимодействие Москвы и Вашингтона, РФ не имеет к этому отношения, заявил президент России Владимир Путин телеканалу CBS.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Увольнение главы ФБР Коми никак не повлияет на взаимодействие Москвы и Вашингтона, РФ не имеет к этому отношения, заявил президент России Владимир Путин телеканалу CBS.
«Да никак не повлияет. Ваш вопрос выглядит, вы на меня не сердитесь, пожалуйста, он выглядит смешным для меня. Мы не имеем к этому никакого отношения», — заявил Путин в ответ на вопрос корреспондента канала о том, как отстранение Коми от должности отразится на двусторонних отношениях.
«Президент (США Дональд) Трамп действует в рамках своих компетенций, предусмотренных конституцией и законом. Мы тут причем? Я вот, видите, в хоккей собираюсь играть с любителями», — добавил российский лидер.
Коми вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых «связей с Россией», которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.
При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.