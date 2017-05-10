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19:54 (мск), источник: РИА Новости

Путин прокомментировал увольнение главы ФБР

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Увольнение главы ФБР Коми никак не повлияет на взаимодействие Москвы и Вашингтона, РФ не имеет к этому отношения, заявил президент России Владимир Путин телеканалу CBS.

Источник: РИА Новости

«Да никак не повлияет. Ваш вопрос выглядит, вы на меня не сердитесь, пожалуйста, он выглядит смешным для меня. Мы не имеем к этому никакого отношения», — заявил Путин в ответ на вопрос корреспондента канала о том, как отстранение Коми от должности отразится на двусторонних отношениях.

«Президент (США Дональд) Трамп действует в рамках своих компетенций, предусмотренных конституцией и законом. Мы тут причем? Я вот, видите, в хоккей собираюсь играть с любителями», — добавил российский лидер.

Коми вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых «связей с Россией», которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.

При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.

Комментарии
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Одно из положений психологии гласит, что если человек что-то отрицает, опровергает или оправдывается, это означает только то, что на самом деле он имеет прямое отношение к обсуждаемой теме.
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