Госдеп исключил скорое снятие санкций с России

«В том, что касается Украины, госсекретарь Тиллерсон подчеркнул необходимость достижения прогресса на пути к полной имплементации Минских договоренностей», — отмечается в сообщении.
В госдепе подчеркивают, что вопрос об отмене санкций против РФ пока не актуален. «Санкции против России будут оставаться в силе до тех пор, пока Москва не отменит шаги, спровоцировавшие их введение», — говорится в пресс-релизе.
На пресс-конференции по итогам переговоров в Вашингтоне Сергей Лавров заявил, что вопрос санкций не поднимался ни на встрече с президентом США Дональдом Трампом, ни на переговорах с Тиллерсоном.
Санкции мы не обсуждаем. Это не наша проблема. Это односторонние действия, которые были предприняты в отношении нас.
Сергей ЛавровГлава МИД РФ