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20:23 (мск), источник: Интерфакс

Госдеп исключил скорое снятие санкций с России

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU — Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подчеркнул необходимость прогресса в реализации Минских договоренностей по Украине, говорится в пресс-релизе, распространенном госдепом по итогам встречи.

Источник: Reuters
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«В том, что касается Украины, госсекретарь Тиллерсон подчеркнул необходимость достижения прогресса на пути к полной имплементации Минских договоренностей», — отмечается в сообщении.

В госдепе подчеркивают, что вопрос об отмене санкций против РФ пока не актуален. «Санкции против России будут оставаться в силе до тех пор, пока Москва не отменит шаги, спровоцировавшие их введение», — говорится в пресс-релизе.

На пресс-конференции по итогам переговоров в Вашингтоне Сергей Лавров заявил, что вопрос санкций не поднимался ни на встрече с президентом США Дональдом Трампом, ни на переговорах с Тиллерсоном.

Санкции мы не обсуждаем. Это не наша проблема. Это односторонние действия, которые были предприняты в отношении нас.
Сергей Лавров
Глава МИД РФ
Комментарии
3
Андрей Гончаров
Причина в другом
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Андрей Гончаров
А то у нас своего мнения нет
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алексей смирнов
Лавров лукавит,естественно Кремль очень заинтересован в отмене санкции,так как они негативно отражаются на экономике.Вся эта бровада направлена исключительно на внутреннего потребителя.
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