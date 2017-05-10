Госдеп исключил скорое снятие санкций с России

Трамп обсудил с Лавровым ситуацию в Сирии и другие мировые проблемы

«В том, что касается Украины, госсекретарь Тиллерсон подчеркнул необходимость достижения прогресса на пути к полной имплементации Минских договоренностей», — отмечается в сообщении.

В госдепе подчеркивают, что вопрос об отмене санкций против РФ пока не актуален. «Санкции против России будут оставаться в силе до тех пор, пока Москва не отменит шаги, спровоцировавшие их введение», — говорится в пресс-релизе.