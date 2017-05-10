Трамп рассказал Лаврову о планах по Украине

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает Белый дом.

«Президент Трамп подчеркнул необходимость работать вместе, чтобы положить конец конфликту в Сирии, в частности, отметив необходимость России обуздать режим Асада, Ирана и приспешников Ирана. Президент поднял вопрос Украины, и выразил приверженность его администрации дальнейшему участию в разрешении конфликта, и потому, что Россия несет ответственность за выполнение минских соглашений в полной мере», — говорится в сообщении.

Трамп также поднял вопрос о возможности более широкого сотрудничества с РФ в направлении решения конфликтов на Ближнем Востоке и в других местах, отметили в Вашингтоне.

«Президент также подчеркнул свое желание построить лучшие отношения между Соединенными Штатами и Россией», — добавили в пресс-службе администрации президента США.

Как писал «Обозреватель», в России подвели свои итоги встречи с Трампом.