Глава Минобрнауки исключила сокращение числа бюджетных мест в вузах

«Сразу хочу успокоить родителей, что никаких кардинальных изменений не будет. Более того, в этом году 57 процентов выпускников российских школ могут совершенно смело знать о том, что они займут бюджетные места», — сказала О. Васильева в интервью телеканалу «Россия-24» (ВГТРК).
По словам министра, общее число бюджетных мест в вузах в этом году не сокращалось.
Вместе с тем Васильева напомнила, что контрольные цифры приема были распределены между специальностями: вузам дадут больше бюджетных мест на востребованные — инженерные, медицинские и педагогические специальности, и меньше — на менее востребованные, например, на юридические.