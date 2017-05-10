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21:29 (мск), источник: Интерфакс

Глава Минобрнауки исключила сокращение числа бюджетных мест в вузах

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU — Более половины выпускников школ этого года займут бюджетные места в вузах по итогам кампании Единого государственного экзамена, заявила министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

Источник: РИА "Новости"

«Сразу хочу успокоить родителей, что никаких кардинальных изменений не будет. Более того, в этом году 57 процентов выпускников российских школ могут совершенно смело знать о том, что они займут бюджетные места», — сказала О. Васильева в интервью телеканалу «Россия-24» (ВГТРК).

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По словам министра, общее число бюджетных мест в вузах в этом году не сокращалось.

Вместе с тем Васильева напомнила, что контрольные цифры приема были распределены между специальностями: вузам дадут больше бюджетных мест на востребованные — инженерные, медицинские и педагогические специальности, и меньше — на менее востребованные, например, на юридические.

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