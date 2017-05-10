Глава Минобрнауки исключила сокращение числа бюджетных мест в вузах

Источник: РИА "Новости"

«Сразу хочу успокоить родителей, что никаких кардинальных изменений не будет. Более того, в этом году 57 процентов выпускников российских школ могут совершенно смело знать о том, что они займут бюджетные места», — сказала О. Васильева в интервью телеканалу «Россия-24» (ВГТРК).

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По словам министра, общее число бюджетных мест в вузах в этом году не сокращалось.