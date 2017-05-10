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21:52 (мск), источник: ТАСС

Правительство Франции ушло в отставку

Премьер и члены нового кабинета будут назначены в начале следующей недели.

Источник: Reuters

ПАРИЖ, 10 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Премьер-министр Франции Бернар Казнёв объявил об уходе возглавляемого им правительства в отставку. Об этом сообщил Елисейский дворец.

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По его информации, «президент Франции Франсуа Олланд принял к сведению заявление об отставке, поданное в соответствии с существующими в стране республиканскими традициями, после объявления сегодня Конституционным советом официальных результатов президентских выборов в стране».

Обращаясь к Казнёву, Олланд написал: «Я приветствую те действия, которые вы осуществляли в течение 6 месяцев на посту премьер-министра». «Особо хочу отметить личный вклад, внесенный вами при выборе мною мер, которые было необходимо принимать в течение пятилетнего срока моих президентских полномочий с тем, чтобы обеспечивать безопасность страны», — подчеркнул в своем заявлении глава государства, имея в виду длительную работу Казнёва в качестве министра внутренних дел.

Олланд отдал уходящему правительству распоряжение продолжать исполнять свои обязанности вплоть до формирования нового кабинета, который должен появиться в начале следующей недели.

Комментарии
3
А Б
Как известно, правительство во Франции формируется следующим образом. Президент страны лично подбирает кандидатуру и назначает премьер-министра, который, в свою очередь, подбирает министров и представляет их президенту. Президент может назначить выбранных министров, но может и отказать премьеру в его выборе. В выборе кандидата на пост премьер-министра президент пользуется значительной свободой, что является его личным правом. Для президента в первую очередь важно то, чтобы во время голосования в национальном собрании не было отказано в доверии премьер-министру. Т.е. президент должен учитывать расстановку партийных сил в нижней палате парламента страны. Надо полагать, что премьером Макрон выберет своего единомышленника, который будет поддерживать его в продвижении реформ в стране и в вопросах сохранения единства ЕС.
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Михаил
Новости для флуда)
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олег липатов
чушь-куму интересно как выбирается французская элита власти-бред АБ!
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