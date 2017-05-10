Правительство Франции ушло в отставку
Премьер и члены нового кабинета будут назначены в начале следующей недели.
Премьер и члены нового кабинета будут назначены в начале следующей недели.
ПАРИЖ, 10 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/.
По его информации, «президент Франции Франсуа Олланд принял к сведению заявление об отставке, поданное в соответствии с существующими в стране республиканскими традициями, после объявления сегодня Конституционным советом официальных результатов президентских выборов в стране».
Обращаясь к Казнёву, Олланд написал: «Я приветствую те действия, которые вы осуществляли в течение 6 месяцев на посту премьер-министра». «Особо хочу отметить личный вклад, внесенный вами при выборе мною мер, которые было необходимо принимать в течение пятилетнего срока моих президентских полномочий с тем, чтобы обеспечивать безопасность страны», — подчеркнул в своем заявлении глава государства, имея в виду длительную работу Казнёва в качестве министра внутренних дел.
Олланд отдал уходящему правительству распоряжение продолжать исполнять свои обязанности вплоть до формирования нового кабинета, который должен появиться в начале следующей недели.