Правительство Франции ушло в отставку

ПАРИЖ, 10 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Премьер-министр Франции Бернар Казнёв объявил об уходе возглавляемого им правительства в отставку. Об этом сообщил Елисейский дворец.

По его информации, «президент Франции Франсуа Олланд принял к сведению заявление об отставке, поданное в соответствии с существующими в стране республиканскими традициями, после объявления сегодня Конституционным советом официальных результатов президентских выборов в стране».

Обращаясь к Казнёву, Олланд написал: «Я приветствую те действия, которые вы осуществляли в течение 6 месяцев на посту премьер-министра». «Особо хочу отметить личный вклад, внесенный вами при выборе мною мер, которые было необходимо принимать в течение пятилетнего срока моих президентских полномочий с тем, чтобы обеспечивать безопасность страны», — подчеркнул в своем заявлении глава государства, имея в виду длительную работу Казнёва в качестве министра внутренних дел.

Олланд отдал уходящему правительству распоряжение продолжать исполнять свои обязанности вплоть до формирования нового кабинета, который должен появиться в начале следующей недели.