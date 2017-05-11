Торба возглавил региональное министерство по муниципальному развитию и внутренней политике

Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов. Данное решение принято для оптимизации управления и экономии бюджетных средств.

«Я буду совмещать должности временно исполняющего обязанности зампреда и министра. Уверен, что опыт работы в муниципалитете и областном правительстве поможет результативно решать задачи комплексного развития территорий и выстраивать конструктивный диалог региональной власти и органов местного самоуправления», — прокомментировал своё назначение Александр Торба.

Ранее Александр Торба возглавлял администрацию Гвардейска. На должность врио заместителя правительства Калининградской области он был утверждён после ухода в отставку по собственному желанию Александра Егорычева.