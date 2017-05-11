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09:39 (мск), источник: Клопс.ru

Торба возглавил региональное министерство по муниципальному развитию и внутренней политике

Врио заместителя председателя правительства Калининградской области Александр Торба возглавил региональное министерство по муниципальному развитию и внутренней политике. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона в среду, 10 мая.

Источник: Клопс.ru

Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов. Данное решение принято для оптимизации управления и экономии бюджетных средств.

«Я буду совмещать должности временно исполняющего обязанности зампреда и министра. Уверен, что опыт работы в муниципалитете и областном правительстве поможет результативно решать задачи комплексного развития территорий и выстраивать конструктивный диалог региональной власти и органов местного самоуправления», — прокомментировал своё назначение Александр Торба.

Ранее Александр Торба возглавлял администрацию Гвардейска. На должность врио заместителя правительства Калининградской области он был утверждён после ухода в отставку по собственному желанию Александра Егорычева.

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