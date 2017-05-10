Гонтарева допускает свое преследование после отставки

Она подчеркнула, что уходит с должности главы НБУ по собственному желанию в связи с выполнением своей миссии на этом посту, а не в связи со сменой политических элит, что является доказательством движения страны вперед.

«Преследование — оно может быть. Потому что количество инсинуаций, провокаций, ерунды, грязных компаний — зашкаливает. Стоит ли этого бояться? — Нет. Ни на секунду я не сомневалась, что я все сделала правильно», — сказала В. Гонтарева.

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева допускает возможность своего судебного или уголовного преследования со после отставки, однако подчеркивает правильность своих реформаторских действий на посту руководителя центробанка.

«Как бы кто-то не думал, что Украина никуда не движется, я, прощаясь со всеми, точно могу сказать, что страна движется», — заявила В. Гонтарева.

Глава Нацбанка объясняет свой низкий рейтинг среди населения тем, что все медиа в стране находятся в руках тех, с кем Нацбанк под ее руководством три года боролся за очистку банковского сектора.

«Они с нами борются, “кормят” политиков, которые вам потом рассказывают, какой плохой Национальный банк», — пояснила руководитель центробанка.

В. Гонтарева также уточнила, что не собирается выезжать из страны. Отвечая на вопросы о стоящих перед Нацбанком опасностях, глава регулятора назвала внесенный в Верховную Раду законопроект (№ 5303) «О внесении изменений в статью 99 Конституции Украины относительно усовершенствования конституционной функции Национального банка Украины для обеспечения экономического роста страны».

«С этим надо бороться. Для этого есть все мировое сообщество, есть все наши 5 тыс. людей центрального банка… Здесь компромиссов быть не может — за независимость Нацбанка каждый должен выйти и ее отстоять», — подчеркнула глава НБУ.

Она отрицает, что во время руководства центробанком на нее оказывал политическое давление президент Украины Петр Порошенко.

«Думаю, что я и в 14-м плохо прислушивалась (к советам или просьбам П. Порошенко — ред), и в 15-м, и в 16-м. Наверное, от этого еще одно главное наше достижение — это построение независимого Национального банка, чего я желаю и своему преемнику», — сказала В. Гонтарева.

Она отметила, что не будет идти в политику, и выразила сожаление, что в стране отсутствует политическая сила, которую бы она хотела видеть под условным названием «Партия здравого смысла».

Как сообщалось, глава Нацбанка В. Гонтарева 10 апреля заявила о своей отставке с 10 мая. По ее словам, с 11 мая она будет находиться в вынужденном отпуске и рассчитывает, что в ближайшее время Верховная Рада по представлению главы государства рассмотрит вопрос об ее отставке и назначении нового руководителя НБУ.