Гонтарева допускает свое преследование после отставки
Валерия Гонтарева допускает свое преследование после отставки, но уверена в своей правоте.
Валерия Гонтарева допускает свое преследование после отставки, но уверена в своей правоте.
Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева допускает возможность своего судебного или уголовного преследования со после отставки, однако подчеркивает правильность своих реформаторских действий на посту руководителя центробанка.
«Преследование — оно может быть. Потому что количество инсинуаций, провокаций, ерунды, грязных компаний — зашкаливает. Стоит ли этого бояться? — Нет. Ни на секунду я не сомневалась, что я все сделала правильно», — сказала В. Гонтарева.
Она подчеркнула, что уходит с должности главы НБУ по собственному желанию в связи с выполнением своей миссии на этом посту, а не в связи со сменой политических элит, что является доказательством движения страны вперед.
«Как бы
Глава Нацбанка объясняет свой низкий рейтинг среди населения тем, что все медиа в стране находятся в руках тех, с кем Нацбанк под ее руководством три года боролся за очистку банковского сектора.
«Они с нами борются, “кормят” политиков, которые вам потом рассказывают, какой плохой Национальный банк», — пояснила руководитель центробанка.
В. Гонтарева также уточнила, что не собирается выезжать из страны. Отвечая на вопросы о стоящих перед Нацбанком опасностях, глава регулятора назвала внесенный в Верховную Раду законопроект (№ 5303) «О внесении изменений в статью 99 Конституции Украины относительно усовершенствования конституционной функции Национального банка Украины для обеспечения экономического роста страны».
«С этим надо бороться. Для этого есть все мировое сообщество, есть все наши 5 тыс. людей центрального банка… Здесь компромиссов быть не может — за независимость Нацбанка каждый должен выйти и ее отстоять», — подчеркнула глава НБУ.
Она отрицает, что во время руководства центробанком на нее оказывал политическое давление президент Украины Петр Порошенко.
«Думаю, что я и в 14-м плохо прислушивалась (к советам или просьбам П. Порошенко — ред), и в 15-м, и в 16-м. Наверное, от этого еще одно главное наше достижение — это построение независимого Национального банка, чего я желаю и своему преемнику», — сказала В. Гонтарева.
Она отметила, что не будет идти в политику, и выразила сожаление, что в стране отсутствует политическая сила, которую бы она хотела видеть под условным названием «Партия здравого смысла».
Как сообщалось, глава Нацбанка В. Гонтарева 10 апреля заявила о своей отставке с 10 мая. По ее словам, с 11 мая она будет находиться в вынужденном отпуске и рассчитывает, что в ближайшее время Верховная Рада по представлению главы государства рассмотрит вопрос об ее отставке и назначении нового руководителя НБУ.